即將卸任的聯合國緬甸事務特使柏其納今天指出，緬甸軍事政變正不斷惡化為內戰。她警告，緬甸重回民主的機會正在消逝，若施加進一步制裁也許有助情勢發展。

法新社報導，柏其納（Christine Schraner Burgener）逾3年半任期即將結束。她6月在聯合國大會表示，軍方2月1日奪權並將翁山蘇姬和多名民選領袖禁錮後，緬甸爆發大規模內戰的危機確實存在。

美聯社報導，柏其納說，她不會把現況叫做內戰，因為這不是「國際法律術語」；但她表示，緬甸四處暴力蔓延，已構成「內部武裝衝突」。

她說：「以國際法律術語來說，這稱為內部武裝衝突，而我現在就要用這個詞。」

她表示，重要的是各國政府和聯合國不可以顯露出接納軍政府的態度，這麼做才能讓1年前選出翁山蘇姬政府的人民意志獲得保護。

聯合國出現了緬甸席位應由何方取得的對立主張，預料於年底前做出決定，究竟是軍政府或民選政府任命的現任緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。

柏其納說，軍政府「對於妥協或對話毫無興趣」，而「協助緬甸重回民主政治和民主改革之路的機會正在縮減」，她呼籲會員國採取行動。

美國和英國等會員國已對緬甸軍政府發動政變並鎮壓民主抗議活動而致數百人喪生，實施制裁。柏其納表示，若有更多會員國加入制裁行列，將發揮效用。