演藝圈不乏外貌驚智亮眼的女星，但總有那麼幾個，是眾人心目中的不敗女神，不但男性傾心，連女性都羨慕不已，日本知名雜誌、網站經常進行「最美臉蛋」、「最佳老婆人選」這類票選，近日某日媒與問卷網站Voice Note合作，舉辦了「最想要長相」票選，當紅人氣女星幾乎都上榜，而冠軍竟大敗「國民老婆」新垣結衣、「千年一遇美少女」橋本環奈，甚至連「國民女神」綾瀨遙都不是對手。

最新出爐的「最想要長相」排行榜出爐，榜單前五名可說精采絕倫，今年22歲、偶像女團出身的橋本環奈，2013年因一張公演中的側拍照大爆紅，帶點混血感的甜美臉蛋與嬌小身材，讓她被封為「千年一遇美少女」，如今事業如日中天的橋本環奈，在此排行榜中，僅為第五名。

領先橋本環奈一個名次的，是13歲就被發掘出道當模特兒的新垣結衣，曾被譽為「國民老婆」的她，今年5月突然宣布與《月薪嬌妻》搭檔星野源結婚，造成全網失戀、失婚崩潰潮，事實上新垣結衣在跟美貌相關的票選中，5年來沒跌出過前三名，但這回她僅拿下第四名。

這次排行榜第三名，是有小惡魔之稱的日劇女神石原聰美，如今她也成為人妻，於去年10月宣布閃婚，對方是圈外人；在這回票選中拿下亞軍的，是以清新、親民形象聞名的女星凌賴瑤，出道21年、如今36歲的她，連續代言知名保養品牌多年，堪稱當今最強30路女星。

而在競爭激烈的名單中拿下冠軍寶座的，是結婚4年、去年當媽媽的女星北川景子，說到顏值她完全不落人後，連年在Oricon票選的「最想擁有的臉蛋」榜上有名，如今成了人妻、人母的北川景子，仍保持不老容顏與姣好身材，且女神光芒不滅，因此在這回票選中拿下冠軍。