台灣的「九甲戲」發源彰化伸港鄉，還誕生了戲劇名伶蔡鳳嬌，演藝生涯長達40年，演紅《百花台》、《紅樓夢》等劇目，70年代還曾紅到菲律賓演出半年之久，兒子黃樁榮特別將母親生前戲服、頭飾、琵琶捐給彰化縣文化局，22日起在南北管音樂戲曲館舉辦「九甲戲文物特展」，見證地方戲曲的歷史風華。

王惠美表示，「九甲戲」特色是「南唱北拍」，以南管的唱腔融入北管鑼鼓曲調，演出受喜歡武戲，故又稱「交加戲」或「高甲戲」，60年代常受邀於民間婚喪喜慶演出，盛行一時，因時代變遷，歌仔戲的興起，加上九甲戲傳承不易等因素，逐漸式微。

為了傳承文化資產，文化局從2011年開辦「高甲戲研習班」，並持續從2020年與伸港國中合作開設「高甲戲音樂社團」，讓學子有機會認識九甲戲，延續傳承。

蔡鳳嬌女在1950年生於伸港鄉，小學畢業後即加入「囝仔班」學戲，先後加入周添順和周水松主持的「正新麗園南管歌劇團」、「生新樂南管歌劇團」，蔡鳳嬌女士以「旦角」為主，尤其擅長小旦，但文武旦也行，夫婿黃吉元也曾同是戲班後場人員，蔡女士至60多歲時仍參與劇團演出，演戲生涯長達40餘年之久。

兒子黃椿榮說，雖在戲棚下長大，並不太懂得九甲戲，媽媽去世已經5、6年了，擔心文物塵封，特別將300多件文物捐出來，替時代做個見證。

文化局長張雀芬表示，在九甲戲式微年代，收藏這批文物更顯珍貴。委託立台灣戲曲學院協助，進行分類、紀錄及初步評估，未來將持續分類分批展出。