對於民進黨立委黃國書坦承是情治機關線民後，波及到民進黨創黨主席江鵬堅及前主席謝長廷一事，前民進黨台南縣長蘇煥智痛批，「轉型正義尚未完成，但黨早已墮落！」民進黨的威權化、貪腐黑金化，才是真正的病入膏肓！

蘇煥智回憶，他參與民主運動的時間是從大學時代1977年開始迄今也有44年歷史，當時剛從台大物理系降轉台大法律系。從一個鄉下小孩來到台北，在台大自由的學風下，投入學習的大海。正在摸索著人生、社會、國家及未來的方向。遇到謝明達的引介，去幫忙要競選省議員的林義雄發二天的傳單，從此與台灣的民主運動結緣。

蘇煥智披露，他當時接觸許多民主理念覺醒的學長例如邱義仁，及許多被關過的政治犯施明德、楊碧川（川哥）。坦白講他們都是老師級的大哥。邱義仁、楊碧川年齡較相近，也較密切分享許多知識及政治犯的經驗及遭遇。其中抓耙仔就是阿川常講的話題。

蘇煥智直言，不知道是不是居於本能的防衛？或是對父母的責任？當時他內心很淸楚，帶這些同學不要走向「阿川」及No Li（施明德）被關的命運。但也因而學習到「抓耙仔很多，無孔不入」「抓耙仔就在你的身邊！」。而且當時我們住的地方電話都被監聽，也是被監控的對象；為了避免被抓去關，所以當時設定的言論及行動尺度就是「民主自由人權」為界，涉及台獨建國及秘密組織的事就基本不碰。因為基本代價就是像阿川一樣，15年的青春。

蘇煥智也提到，因為有自己劃紅線，所以美麗島雜誌在高雄開分社時，他就預感可能出事的時間不遠了。美麗島在高雄大遊行時，許多當時校園的伙伴都興沖沖的南下參與那場盛會，但他卻感受烏雲籠罩反撲的味道愈來愈濃。結果沒想到真的出大事，美麗島事件真的發生了。

蘇煥智特別指出，經過了大概三十多年後，一位大學的老朋友，跟他告白，當時是調查局的線民負責寫報告。但也因為共同參與那些活動，完全認同民主運動。畢業後就完全進入產業界。到現在那位線民仍是最要好的朋友之一。也共同分享一段理想、浪漫、勇敢的青春歲月。

蘇煥智進一步說，他的大學時代是民主運動萌芽正要發展的階段，到處都是「抓耙仔」。如果不懂得保護自己，大概就要像阿川一樣，一關就是15年。那時候真的是校園裡少數的憂國憂民的異類。蘇說，他家鄉甚至有人傳言「唸台大，唸到頭殻壞了！」。

蘇煥智強調，現在民進黨內「抓耙仔」事件，在他看來，跟目前民進黨完全執政，卻缺乏「民主寛容追求理想」及快速的「貪腐黑金化」，兩相比較真的是小兒科。蘇煥智痛批，民進黨的威權化、貪腐黑金化，才是真正的病入膏肓！