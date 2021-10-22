蕭敬騰（老蕭）在台北東區開的日本料理店，之前推出防疫便當卻被電競冠軍「Toyz」以「美食公道伯」身分在YouTube節目中批評，老蕭心疼工作夥伴及日籍廚師無端遭到評判，今（22日）在線上直播活動後受訪直言：「我非常在意，但我從沒看過他的影片，我會知道這件事是因為我的同事去看，如果他說的東西是屁，我們為什麼要去聽、要去看。」

老蕭之前推出新歌〈彼得潘〉，目前仍在大陸工作的他，今與網紅「理科太太」、心理諮商師吳姵瑩舉辦線上座談會，會中聊到網路霸凌，好脾氣的老蕭難得動怒，雖未名確點名對方，但言語間聽得出情緒頗為憤慨，對於Toyz近日因涉嫌販賣大麻遭警方逮捕，老蕭表示：「他也被關了，他現在尿尿應該也不好尿，飯也不好吃，我覺得自有報應，但這世代報應來的有點慢，自己要保護自己，我不要變成跟他一樣level。」

出道以來不時面對網路霸凌，似乎打擊老蕭信心，今受訪時驚吐「好想消失1、2年」，他表示從第三者的角度來看，很討厭蕭敬騰又上報紙、又上新聞，「不管寫的是好事或壞事，我都非常反感，現在就是『做自己』吧，這三個字聽起來很噁心，大家都聽膩了，但這件事是最難的」，想找回以前自在的感覺，盡量找回自己愛做的事，例如做音樂、吃東西、運動等。

提及出道前在餐廳駐歌一年多，老蕭認為自己很幸運，如今在產業10幾年高密度地工作，很多時候很不滿意自己的表演，「事後看了自己都覺得非常不舒服，有時候自己看了都覺得噁心。當下又會覺得是該休息，但這不是停擺，而是飽和度要打散了一點，我給自己的調適是盡量放空，也擔心大家會反感，希望回歸自己」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！