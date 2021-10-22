為輔導創新產業發展，台中軟體園區2019年成立智慧創新應用加速器基地，3年來已吸引36家創新團隊進駐，經濟部加工出口區管理處22日舉辦「中軟園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會」，處長楊伯耕說，未來將整合產業界與學界資源，盼促進產業升級、達到產官學三贏。

成果發表活動由霧峰農工師生帶領的16台小愛機器人演出「舞動科技」揭開序幕，機器人的肢體隨著音樂轉動，展現中軟園區「科技人文智慧創新」的品牌形象，而包括台中軟體園區產學訓發展聯盟、東海大學、台中市電腦公會及鼎新集團等都共同攜手推動。

台中軟體園區「科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會」22日熱鬧揭幕。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

陳伯耕表示，中軟園區智慧創新應用加速器基地自2019年成立以來，以輔導新創產業為發展目標，提供新創團隊場域、共享各式資源及展露能量的平台，目前累計已有36家團隊進駐，未來將持續提供優質空間及軟硬體設施，整合園區產業與學界資源，聚焦於智慧應用，將新創團隊的創新解決方案推薦給產業。

朝陽科技大學新創團隊在活動現場展示應用成果。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

成果發表會共有28家新創、學校參加，在現場展秀應用成果，其中包括「約農盃創新創業競賽」得獎團隊與中部大專院校的人工智慧AI＋專題聯展，此外，現場也安排投資人及產業界代表回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機。