長期為屏東原鄉學子籌募助學金與白米的新北市民康錦輝，行善26年來從未間斷，協助超過400名原民孩童上大學，更被稱為「部落的聖誕老公公」，更因此獲得屏東榮譽縣民殊榮，日前傳出他辭世消息、享年68歲，讓部落族人皆感不捨。

沒有原民血統的康錦輝，20多年前獲悉原鄉弱勢學童困境，便開始捐款協助原鄉孩子學習，更號召親朋好友一同響應，每學期都帶著善款驅車南下，發放獎助學金，更分送白米至部落給需要的家戶。

7年前康被診斷出罹患帕金森氏症，雖身體狀況不如以往，但仍強忍病痛，堅持把資源帶來原鄉，除此之外，也會引介其他民眾及國外基金會一同協助。

瑪家鄉長梁明輝表示，康錦輝是屏東縣原住民文教協會創會理事，根據協會內部統計，他幫助過的孩子不計其數，有資料的便有超過400人上大學、研究所超過30人、也有4人，且不僅僅是瑪家鄉，全台原民部落幾乎都有他的身影。

康錦輝曾經談到，原住民小孩並不笨，只是需要一個機會，透過不斷努力，一樣會很有成就，他認為教育是脫離貧窮的途徑，但這項工作不是今天作、明天就能看到成果，必須一點一滴累積，看著當初受助的孩子學成返鄉，投入教育或醫療工作，他總會欣慰地說，這畫面就是愛的傳承。

梁明輝表示，為了感謝他生前善舉，瑪家鄉會派一部車專程北上協助家屬處理後事，另不少曾經接受協助的族人也深感不捨，除強調永遠不會忘記康伯伯外，也承諾將至康靈堂前致意、送他最後一程。