藝人熊熊、樂天女孩林襄及筠熹日前上TVBS《地球黃金線 網路版》就邀請挑戰山路車上化妝任務。3人搭乘汽車達人Money錢毅駕駛有「暴力鴨」稱號的Toyota GR Yaris，並邀沈玉琳擔任跟車大來賓，在任務結束後，評選出「車妝女神」。一路上女星們慘叫連連，強裝鎮定跟完全程的沈玉琳，過程中也直呼「哥快不行了」。

在汽車左右劇烈搖晃下，讓林襄（左）不禁化妝失手。（TVBS提供）

沈玉琳無預警公布這次任務，要3位來賓在汽車行駛山路同時進行化妝，並以完妝程度作為評分標準。比賽首棒由林襄上場，搭上車的她一開始便驚恐尖叫說道：「我甚至連眼影盤顏色都對不準。」左右劇烈搖晃讓她眼線跟口紅都「離家出走」，甚至一度想控制方向盤，嚇壞駕駛錢毅。看到完成任務的林襄，熊熊在旁好奇問：「顛頗路程中需要專注在化妝上，難道不會怕嗎？」立刻被沈玉琳吐槽：「林襄連跟孫生在一起都不怕了，還有什麼事情會怕的。」

儘管眼線已畫到臉上，筠熹（左）仍努力塗完口紅挑戰。（TVBS提供）

筠熹（左二）、熊熊（中）及林襄（右二）受邀參加《地球黃金線 網路版》錄影，挑戰山路車上化妝，由沈玉琳（左一）擔任跟車大來賓，錢毅（右一）擔任駕駛。 （TVBS提供）

筠熹接棒上車後，在劇烈晃動的車上畫眼線，情況同樣慘不忍睹，而沈玉琳關心她是否一路有想吐的感覺，沒想到竟被秒回「我現在看到你也很想吐」，令大家邊笑邊呼籲不要進行人身攻擊。換熊熊上車被問到體驗極速飆車是什麼感覺時，她則虛弱閉眼的說「我想生了！開三指了！」

筠熹（左）、熊熊（中）及林襄（右）在汽車行駛山路的同時進行化妝，爭奪「車妝女神」封號。（TVBS提供）

最後山路完妝評比由林襄奪下「車妝女王」封號，表達得獎感言時除謝謝父母之外，同時謝謝前男友孫生，回想起他騎重機載她時的情況，並說：「已經習慣彎來彎去的感覺，沒有那麼容易受『驚』。」真摯又爆笑的內容一出，讓現場所有人無不笑翻。

本集《地球黃金線 網路版》節目單元將在今（22日）中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。