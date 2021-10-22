眼前這位身材高挑的時尚型男，一提起買房子、賣房子，話匣子就停不下來，他是台慶不動產新竹三民金澤加盟店副店長黃俊衡，加入台慶不動產才短短1年，就因為業績表現佳，升職為副店長。厲害的是，今年上半年的收入已經是以前在它牌房屋一整年的年薪！

畢業於文化大學觀光系的黃俊衡，曾在知名飯店、餐飲集團打工，有感於觀光旅遊業薪資天花板低，加上受到在台北開仲介公司的姊夫影響，他大笑說「從小看著很有品味、談吐得宜的姐夫，分享房仲工作，覺得自己置身其中，應該也不錯」，於是幾經思量，決定挑戰房仲工作。

2008年進入有保障底薪的它牌房屋，黃俊衡陸續拿下「百萬經紀人」、「龍虎榜」、「服務品質獎」等肯定，曾以為會待一輩子，卻因為父母親相繼離世，讓他體認到幾乎都把時間花在工作上，沒有好好陪伴家人，於是正值低潮的他離開房仲業，重回熟悉的觀光旅遊業。

為了讓自己暫時喘口氣，黃俊衡2011年到旅行社當領隊半年，最後考量薪資成長幅度不如預期，又再度回到它牌房屋，一待就是近10年，並以熱情態度、專業知識，加上深耕新竹的豐富資歷，創下「竹一區年度成交件數第四名」、「竹一區年度業績第五名」等輝煌紀錄。

平時工作團隊合作互助，彼此感情融洽，聚餐、出遊不斷！(圖/台慶不動產提供)

永慶集團聯賣資源強 工作半年、賺到一年薪水

雖然之前在老東家服務期間年薪都有100萬元上下，收入穩定、獲獎無數，但是看到很多離開的學弟妹，在永慶房產集團加盟體系中，藉由集團資源獲得不錯績效，而自己職位卻一直停留在專案主任，加上長時間高工時的累積，犧牲和家人相處時光。於是黃俊衡在與同樣自老東家出身的學長—黃路加店東交換工作想法後，選擇到台慶不動產謀求更好的發展。

「永慶加盟四品牌聯賣制度，創造1加1大於2！」黃俊衡透露，由於永慶集團加盟店數全台最多，市場上流通的案件也多，只要打開行動智能經紀人App，就能第一時間幫客戶配對合適物件、解答問題，光是今年業績有6成就是來自聯賣。他舉例，今年6月時，在掌握買賣客戶需求後，透過系統快速找到合適的優質物件，立即與永慶不動產友店合作，3天內完成帶看、斡旋並順利成交。

黃俊衡更提及，以前在前東家主要都是賣大樓、華廈，但到了台慶不動產可以接觸到店面、土地、商辦等多元產品，讓業績來源更寬廣。此外，集團不只落實「實價登錄3.0—成交行情揭露到完整門牌」，還提供線上及線下多元的行銷管道，有效幫助經紀人在第一時間贏得客戶信賴，即便6月有三級警戒，黃俊衡依然成交多件，衝出高於其他月份的好成績。

「到台慶不動產只要肯努力，薪獎沒有天花板限制，還有很大的成長空間！」黃俊衡很開心上半年累積的100萬元收入，已經是過去一年的年薪。如今成為副店長，他更以自身經驗，協助店東長管理團隊，帶領新同事一起打拼，期許能為加盟店挹注更好的績效。

有兩個小孩的黃俊衡(右)，非常重視家庭生活，很珍惜與家人相處的溫馨時光。(圖/台慶不動產提供)

用心傾聽客戶需求 目標「年度風雲經紀人獎」

黃俊衡大方地表示，「與客戶真誠互動，不急著聊買賣，先理解客戶需求才是首要任務，這是他服務零客訴的秘訣。」像是在新竹民族路有個空屋，屋主住桃園楊梅，他親自去拜訪，在整場對談中，只聽著屋主分享自己生活大小事，完全沒提到關於賣房子的事，黃俊衡笑說，那時候聊天時數前前後後應該超過72個小時吧！

也因為和一般房仲經紀人有差異化的服務，讓客戶對他印象深刻，最後委託他賣屋，並且協助處理法律、稅務等問題，順利成交。黃俊衡感性的說，房仲扮演消費者人生中的重要角色，只要發揮同理心，以細膩服務關懷，就能讓理性的房屋交易，多了幾分溫度與感動！

服務好、業績好的黃俊衡，不因此而自滿，對於未來目標，他希望向永慶房產集團優秀的從業人員看齊，持續精進專業，幫助更多人一圓成家夢想，並且今年成功挑戰「台慶不動產-年度個人業績風雲經紀人獎」創造榮耀，為人生寫下新的里程碑。