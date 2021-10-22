迎接萬聖節，雲朗觀光集團搶搭近期最具話題性的《魷魚遊戲》熱潮，於集團旗下翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義，六間飯店聯合舉辦《LDC Squeeze Game 雲朗透抽遊戲》萬聖活動，重現韓國影集經典情節，君品酒店則推「宅饗宴萬聖限定版奢華海陸餐」住房專案，打造萬聖節沉浸式迎賓服務，雲品溫泉酒店、兆品酒店礁溪和品文旅也將推出多項應景活動共同迎接萬聖節。

今年10／30(六) 與10／31(日) 的萬聖假期，翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義，將舉辦《雲朗透抽遊戲》萬聖活動，以看似簡單卻具有挑戰性的遊戲內容，開放飯店住客免費報名參與；各間飯店也準備了不同的獎項迎接優勝者的誕生，包含現金商品禮券、住宿券、自助餐券、義大利紅酒、萬聖節禮物等豐富獎品，看誰能夠玩到最後抱走唯一大禮。

萬聖節活動期間將有多位身穿桃紅套裝、面帶幾何圖形的士兵穿梭於飯店巡視，旅客可於翰品酒店和兆品酒店等六間飯店與火紅角色合影，飯店也將還原劇中部份遊戲關卡並加以改編，為呈現影集中所強調的公平競爭原則，所有遊戲關卡將於活動當天揭曉，報名者有機會體驗到「123木頭人」、「椪糖」、「彈珠」、「魷魚遊戲」等其中的精彩內容，翰品酒店高雄更請來劇中的魔性人物123木頭人中的女鬼娃驚悚現身，並在現場供應炸雞、泡菜、韓國燒酒特調、柚子茶等韓式料理，以及把「透抽」入菜，和供應「魷魚」相關小點心，讓參賽之餘還有美食解饞，為參賽者們養精蓄銳，在萬聖節來場最潮流的趣味激戰。

另外，君品酒店即日起至十月底則推出「宅饗宴萬聖限定版」住房專案，入住享升等房型、客房餐飲升級萬聖奢華海陸餐，更打造萬聖節沉浸式迎賓服務，節慶限定售價5080元起。10／30、10／31雲品溫泉酒店更舉辦「Tricky Night」微醺對談，以及討糖驚喜遊行和萬聖手做DIY，線上也推出「假鬼假怪孩子王」扮裝比賽，前三名將有機會獲得人氣禮品組。