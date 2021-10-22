桃園購物節11月5日起跑，只要在桃園可開立收據、發票的商家消費滿500元，就能登錄抽好禮。（陳夢茹攝）

桃園市除配合中央振興五倍券加碼優惠，即將登場的桃園購物節推出專屬消費活動，11月5日至明年2月15日不管有無持五倍券，只要在桃園可開立收據、發票的商家消費滿500元，就能登錄抽好禮，「日日抽機車、周周抽汽車」，最大獎項還有房子。

鄭文燦表示，桃園購物節獎項除了汽機車、iphone13、本土電器大廠禾聯提供任選100百萬家電產品，聲寶提供各式家電包括65吋電視等，購物節所有產品總金額超過3千5百萬元，相當豐富。

鄭文燦說，最後1周抽獎活動再加碼，汽機車部分，由Honda跟福斯再提供各2輛汽車，他向在場民眾提問，有汽車、有機車、有手錶後還缺什麼？最後公布最大獎是位於青埔某社區價值1千5百萬元的房子，「想來住桃園，花500元登錄發票就有機會」。

「疫情恢復後希望民眾也對旅遊有信心！」鄭文燦表示，期盼大家能出來吃飯、出來運動、出來旅遊、出來消費，桃園何其有幸有很多優質在地優質廠商，市府會繼續做優質廠商的後盾，另談及位於青埔的桃園世貿展覽館將在2年內將落成，他直呼，以後可以辦桃園3C展、汽機車展。

至於好市成雙券加碼，鄭指出，現在登記人數已超過40萬人登記，截至日期為11月4日，呼籲民眾把握機會，11月5日將抽出五倍振興券加碼，拿振興券換桃園好市券。包括200元換400元共10萬份、500元換1000元共10萬份、1000元換2000元共3萬份、5000元換1.2萬元共1000份，中獎民眾可到便利超商列印使用，非常方便。

鄭文燦透露，此外還有「電動機車Easy購方案」總計提供9000個名額，用振興券再加上中央及桃園的加碼，若要電動機車舊換新，使用5000元振興五倍券可將金額變大為2.6萬元，購新車則會較低約2.1萬元，但這方案僅限定給桃園市民。