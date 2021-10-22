由中國房地產業巨頭恒大引爆的大陸房企違約危機，讓許多投資人關心是否還有其他隱形的未爆彈。但是大陸許多房地產開發商經常運用表外工具來進行融資，以避開監管審查。因此，固然數字會說話，但對陸企來說，帳面上數字不見得能反映企業財務的全貌。

《路透》在一篇深度分析中表示，中國自2017年開始整頓企業債務以來，許多房地產開發商以表外工具融資來避開監管。匯業律師事務所律師何四為說，「幾乎每個開發商都有變相借款，這個行業的債務問題比你看到的還要嚴重。」

野村根據官方統計資料估計，截至6月底，中國房企債務達33.5兆元人民幣(5.24兆美元)，並稱「肯定還有其他不為人知的融資管道尚未列入」。

報導說，離岸空殼公司發行的私募債券已經成為新的擔憂。惠譽在本月的一份報告中指出，花樣年控股最近首次向惠譽披露，該公司有1.5億美元私募債券未在其財務報表中公開。隨後花樣年出現了債務違約。

根據摩根大通的分析，一些受打擊最嚴重的開發商的財務狀況看起來比那些債券受影響較小的公司要好，強調對資產負債表缺乏信心。而在穆迪評級的70家中國房地產開發商中，有27家對合資企業有「重大」風險破口，而2015年是49家中只有5家。

恒大上個月未能償付債券在很大程度上是意料之中的，它曾是中國銷售最暢旺的房地產開發商，它是該行業信貸驅動增長的典型代表，自2016年以來，其債務規模增長近3倍。恒大的融資模式依賴於源源不斷的新銷售來維持其運營，當中國政府去年推出所謂的「三條紅線」規定，恒大便迅速陷入困境。

分析師說，恒大沒有很多合資企業，但它利用表外債務進行融資，如銷售理財產品。根據《路透》看到的一份債券發行條款清單，它似乎還發行過私募債。摩根大通分析師估計，截至6月底，恒大的真實淨負債率至少為177%，而其帳目中報告的是100%。

並非只有恆大是這樣，摩根大通說，如果加上隱性債務，富力地產負債率將從123%躍升至139%，而融創中國也將從87%躍升至138%。一位不願透露姓名的債券監管機構人士說，「沒有人確切知道恒大債務的真實規模。」

中國證監會與上述幾家房地產開發商都沒有回應關於隱性債務的評論請求。

報導指出，花樣年控股違約引發地產類債券的全面拋售，但隨著大規模拋售使債券價格跌至谷底，一些債券的收益率已遠高於200%，部分投資者本周又開始小心翼翼地返回市場，儘管有人警告說交易很危險。全球人壽(Aegon)資產管理公司新興市場債務主管Jeff Grills說，「確實存在潛藏風險，問題是，在風險變為現實之前，你很難覺察。」