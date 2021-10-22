中共總書記習近平周三在山東省考察黃河入海口。21日上午到黃河三角洲農業高新技術產業示範區考察調研。習近平強調，黃河三角洲無論是生態保護還是農業開發，都有戰略意義。土地資源是寶貴，抗鹽鹼作物發展起來對提高土地增量很有意義，對中國糧倉、中國飯碗也能起到積極的保障作用。

當天上午習近平到山東東營墾利區楊廟社區考察。該社區是為改善黃河原蓄滯洪區群眾生產生活條件新建的新型社區，覆蓋沿黃河大壩11個房台村。習近平對社區民眾說，中共十八大以後他就關心黃河灘區遷建問題。全面開展搬遷、遷建是一件了不起的事情。看到民眾安居樂業，鄉村振興持續推進，感到很欣慰。

下午，習近平到勝利油田，登上鑽井平台，察看作業情況，慰問石油工人。今年是勝利油田發現60周年。習近平代表中共中央向石油職工致問候。習近平指出，石油能源建設對國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。