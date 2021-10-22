1名16歲少女去年應林姓男子邀約，到旅館拍攝Cosplay角色扮演照片，禁不住林男要求拍大尺度照片，勉強同意讓林男剃私處的毛，未料林男竟趁機指侵得逞。少女事後提告，林男否認犯行，辯稱是要沾體液潤滑，才比較好剃毛，台北地檢署不採信，22日依妨害自主罪將他起訴。

檢警調查，少女喜歡角色扮演，去年4、5月間在網路上認識林男，林男自稱攝影師，聲稱要幫少女拍照，少女因此特地搭車北上，與林男約在旅館拍攝。

林男拍到一半，拿出預先準備的大尺度衣物要求少女穿上，林男接著又說，私處的毛會露出來，拍起來不好看，要幫少女剃毛。少女起先拒絕，表示可以自己剃，但最後禁不住林男一直盧，只好答應。

少女躺在床上讓林男剃毛時，突然感覺下體被異物插入，嚇得爬起來一看，發現竟是林男手指，氣得當場制止。拍照結束後，少女立刻報警，並上Cosplay臉書社團抱怨，才發現有另1名20歲女子也有同樣經歷，該名女子後來也對林男提告。

林男到案辯稱，剃毛需要潤滑才不會受傷，所以才用手指沾一些女子的體液，矢口否認性侵。檢察官不採信林男的離譜辯詞，依妨害性自主罪將他起訴。