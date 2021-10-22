證交所統計，累計今年初開盤迄10月22日共195個交易日，集中市場總成交值為79.49兆元，日均值為4076.32億元，股票成交量周轉率為173.12％，股票日成量周轉率為0.89％。

證交所統計，至10月22日加權指數收盤為16888點，周漲107點，漲幅0.64％，全體上市公司市值為新51.94兆元，周增3281.79億元；產業別指數方面，本周漲幅以電子零組件類指數上漲3.6％最大，跌幅以航運類指數下跌4.95％最大。

本周集中交易市場成交值為1.41兆元，全體上市股票成交金額為1.35兆元，股票成交量周轉率為2.71％。

各產業成交值前三高為：半導體類4816.24億元，占全體上市股票交易金額35.71％；航運類1914.29億元，占比14.19％；電子零組件類1538.31億元，占比11.41％。

本周成交量周轉率前三高產業為：化學工業類20.24％、航運類7.36％、光電類5.09％。