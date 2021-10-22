比特幣本周飆漲逼近67000美元，再度創下新天價，在虛擬貨幣交易熱絡之際，周四（21日）竟發生比特幣報價閃崩慘案，從原本65000美元狂瀉87%殺至8000美元，背後兇手竟是美國加密貨幣交易所幣安（Binance）某客戶演算法出包，但這種說法，部分投資人並不買單，指稱是一場騙局。

Business Insider報導，幣安對此發表聲明指出，「1位機構交易員表示，他們的交易演算法出現漏洞，似乎是導致這起拋售的主因。我們正在繼續追查此事，但該名交易商表示，他們已修復程式錯誤，問題似乎已經解決。」

但對於幣安的說法，部分加密貨幣投資人並不買帳，在社交媒體上發布了幣安美國比特幣蠟燭圖（追蹤比特幣價格運動模式圖表）的截圖，聲稱這是一場騙局。

比特幣並非首次「被暴跌」，在1個月前，一個名為Pyth的平台也曾發生類似錯誤，一度顯示比特幣暴跌了約90%。

幣安執行長趙長鵬21日透過Twitter表示，未來幾個月加密貨幣可能會出現非常劇烈波動。

據CoinDesk報價平台顯示，至台灣時間今日下午5點24分，比特幣在過去24小時內下跌4.34%，最低一度來到62060.40美元，目前暫報63537.67美元。