超市龍頭全聯2018年在高雄岡山本洲產業園區投資9.8億元，打造自動化物流中心，20日再以13.8億元標得同樣位於本洲產業園區內的萬坪土地，將分2期投入80億元，建置智慧化冷鏈物流中心，3年來投資高雄已經破百億。
高巿府經發局指出，全聯近年來生鮮、日配每年成長都達2位數以上，是該公司成長最高的兩個類別，為滿足顧客消費需求，增加新鮮冷藏、冷凍食品的冷鏈製造、倉儲及配送，因此選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍空間。
本月20日，全聯以13.8億元標得位於本洲產業園區內的萬坪土地，將分2期投入共80億元，初期建築及樓地板面積超過萬坪要投資50億，未來針對冷鏈所需軟硬體要再投資約30億元，盼能達省力化、效率化及自動化等3大目標。
高雄市政府近年來與全聯密切合作，今年4月市長陳其邁與對方簽署採購備忘錄，將高雄的番石榴及岡山小玉西瓜，在全聯生鮮通路上架。經發局6月底推出「高雄好家載」，也串聯全聯「PXGo!小時達」，與在地13家門市合作。
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