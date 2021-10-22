全聯未來將整合智慧化冷鏈物流中心及既有自動化物流中心打造在台最大、最完整的智慧化物流園區。（高巿府經發局提供／曹明正高雄傳真）

超市龍頭全聯2018年在高雄岡山本洲產業園區投資9.8億元，打造自動化物流中心，20日再以13.8億元標得同樣位於本洲產業園區內的萬坪土地，將分2期投入80億元，建置智慧化冷鏈物流中心，3年來投資高雄已經破百億。

高巿府經發局指出，全聯近年來生鮮、日配每年成長都達2位數以上，是該公司成長最高的兩個類別，為滿足顧客消費需求，增加新鮮冷藏、冷凍食品的冷鏈製造、倉儲及配送，因此選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍空間。

本月20日，全聯以13.8億元標得位於本洲產業園區內的萬坪土地，將分2期投入共80億元，初期建築及樓地板面積超過萬坪要投資50億，未來針對冷鏈所需軟硬體要再投資約30億元，盼能達省力化、效率化及自動化等3大目標。

高雄市政府近年來與全聯密切合作，今年4月市長陳其邁與對方簽署採購備忘錄，將高雄的番石榴及岡山小玉西瓜，在全聯生鮮通路上架。經發局6月底推出「高雄好家載」，也串聯全聯「PXGo!小時達」，與在地13家門市合作。