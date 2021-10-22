為串連強化新北深厚的籃球基因，新北中信特攻籃球隊舉辦一系列校園巡迴活動，今天(22日)第2站前進高中傳統強權能仁家商。適逢110學年HBL預賽開打進入倒數，能仁家商畢業的特攻超級新秀謝亞軒，在分享會上分享自己當年備戰心情，並向能仁球隊學弟們信心喊話，「希望你們發揮仁者無敵精神，幫學長拿到一座冠軍榮耀！」

中信特攻第2場「校園出任務」，派出五位新人特務謝亞軒、魏嘉豪、劉旻諺、周承睿及林秉聖代表出席活動，與男籃隊、女籃隊以及一般學生，將近300人近距離互動同歡，活動一開始，由校友謝亞軒擔任代表，致贈簽名球衣給能仁家商校長洪志旻。

洪志旻校長談到，很感謝中信特攻蒞臨，讓學弟妹親眼見到學長謝亞軒的風采，「亞軒是我們相當引以為榮的校友，期待他在職業賽場的第一年，能在中信特攻有精彩發揮，激勵我們能仁家商籃球隊，在今年高中聯賽打出好成績！」

難得回母校的能仁校友謝亞軒，把握機會與學弟妹分享轉入職業的心情，並暢談當年他在籃球隊訓練的回憶趣事，「距離我上次回來已經有隔了2、3年，最讓我印象深刻的還是『好漢坡』，幸好現在回來都是搭車，不需要用跑的了。」

而HBL預賽即將於11月18日登場，北部傳統強權能仁家商積極備戰，中信特攻球員們也用過來人的經驗給予鼓勵，南山高中畢業的魏嘉豪提到，過去在HBL與能仁對戰，感受到很強大的「仁者無敵」精神，希望能仁球員能延續球隊文化，努力投入訓練；林秉聖則期許大家盡情展現自我，不要留下遺憾；至於謝亞軒向學弟喊話，前進台北小巨蛋是基本目標，「當年我們拿季軍，所以希望學弟幫我拿下一座HBL冠軍！」

中信特攻這天除了分享會，也安排「支援前線」、「跳跳Tempo」等團康遊戲，與能仁學生同歡，並贈送校園出任務贊助單位ASICS亞瑟士所提供的運動休閒鞋款，為中信特攻校園巡迴第2站劃下圓滿句點。

中信特攻未來將持續實地走訪各級校園，期待能種下更多籃球種子，讓學生族群能更近一步 接觸及喜愛籃球運動，同時也藉由中信特攻球員的親身分享，鼓勵所有基層學生，秉持對運動的熱忱，勇敢追逐夢想。