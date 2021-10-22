全台各高職技校、大專院校學生每年都會在全國技能競大展身手，希望奪取獎項，為校爭光。新北市樹人家商洪詩雅近期獲得「第51屆全國技能競賽」餐飲科銀牌，打破校史22年來紀錄。洪詩雅表示，疫情期間很多訓練都被迫中斷，但她仍在家中不分日夜苦練技巧，雖然一度曾想放棄，但感謝校方、親友的支持，讓她撐過低潮，勇奪佳績，未來希望持續奪牌，作為學弟妹們的標竿。

樹人家商表示，洪詩雅在國中時就曾參加本校的技藝班，體驗餐飲服務課程，授課老師看到她的學習潛力，特別邀請餐飲科老師邱淑華為她進行更精進的培訓，今年5月疫情突然爆發，學生只能在家練習，但洪詩雅都未曾放棄參賽希望，好幾個月都在家苦練，直至9月開學後，每日也自主留校練習。

洪詩雅表示，因為在北區青少年組分區賽僅獲得第5名的成績，所以她給自己非常大的壓力，但是身邊的親友、老師都不斷鼓勵「堅持才能看見希望」，因此她都把握疫情間的每一分每一秒練習，最終能取得銀牌的佳績，都要歸功老師的指導和親友的陪伴。

樹人家商校長利政南表示，樹人家商餐科成立至今邁入23年，近幾年董事會積極投入資金，改善學校設備，打造優質設備、訓練場所，感謝指導老師犧牲假日時間陪伴學生練習，選手不怕累、肯吃苦，發揮自我的潛力，也打破校史歷年來的紀錄，也期盼學生未來能繼續努力，在高中生涯發光發熱。