萬聖節氣氛愈來愈濃厚，加上疫情趨緩，不少爸媽今年已規劃好萬聖節主題露營，家樂福特別推出各式萬聖節主題糖果零食、服裝道具、各式南瓜，一次購足；同時若想要來場萬聖節主題露營，家樂福自有品牌的商品與應景周邊裝備也一應俱全，第一次佈置萬聖節派對就上手，與孩子一同開心過節。

萬聖節還沒到，但卻已有濃濃的過節感，不少零售量販店的萬聖節商品已經熱銷。家樂福也推出「萬聖南瓜季」，精選增添節日氣氛的虎紋南瓜、橙火南瓜、玩具南瓜，以及全家人能一起DIY的繪畫南瓜（包裝內還附上繪畫顏料）等，量販店單筆消費滿1000元再送可愛限量萬聖節貼紙，讓初次佈置萬聖節的爸媽也能一次就上手。

若爸爸媽媽要規劃萬聖節主題露營，最不可少的就是新鮮食材，家樂福自有品牌相當多樣化，包括日常用品、當季生鮮蔬果、冷凍食品，與各式零食，讓家長只要一趟採購，就能備齊所有慾望清單所有品項，露營體驗一秒升級。

另外，「Trick or Treat!」（不給糖就搗蛋）遊行，正是大人與孩子們的重頭戲，家樂福也精心挑選出特色主題糖果，如HARIBO哈瑞寶萬聖派對分享包、Bebeto萬聖水桶熊軟糖、萬聖節主題包裝的浪味仙等，讓孩子們開心、放膽遊行去。

在變裝部分，如Q版恐龍裝扮、長髮小魔女套裝、漫威復仇者聯盟／忍者龜面具組、死神披風與鐮刀、仙女翅膀、巫師帽與魔法掃帚等，甚至高人氣日本卡通《鬼滅之刃》周邊商品，在家樂福也能找得到！讓爸媽不再需要為準備道具、零食、禮物而燒惱，只要在家樂福一站購足，就能讓寶貝成為活動中的焦點人物。

近日有網友就在社群分享為家人準備萬聖節主題露營的經驗，表示以前都有品牌迷思，後來嘗試家樂福自有品牌後發現「品質真的很不錯，價格也親民！」加上家樂福自有品牌主打無添加、有機、在地小農的耕作物等，採買起來相當安心。

另也有網友同時分享，濃濃的萬聖節Cosplay氛圍，早已擋不住飄進家樂福店內，相關商品如南瓜燈、各式主題服裝都已經擺設出來，買回家後就能讓節慶氛圍一秒大增！更有小朋友按耐不住直接穿上鬼殺隊-「時透無一郎」的造型大逛家樂福，讓網友看了大喊「今年真的超有萬聖節氣氛啦!」、「也太可愛了！我女兒看了吵著說：想要扮演禰豆子！」、更有網友敲碗「拜託家樂福開賣《魷魚遊戲》123木頭人娃娃裝或是蒙面人的面罩～今年萬聖節想爆紅，就靠這個了！」