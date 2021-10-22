味全龍隊「怪物新秀」徐若熙22日投完後本季就要提前「關機」，對於爭奪新人王可能有些吃虧，但總教練葉君璋認為，要看用什麼角度去認定新人王，「不管他有沒有得獎，在我心中他就算是（新人王）。」

隨著球季進入尾聲，年度個人獎項也成為各界關注的對象，而一生只有1次獲獎機會的新人王更是所有球員都夢寐以求的獎項，其中徐若熙、富邦悍將曾峻岳都被看好，近期表現亮眼的郭天信也有機會爭取。

對於新人王，葉君璋表示，要看你用什麼角度去認定，「不管他有沒有得獎，在我看來他就算是（新人王），我們陣中也有很多人表現得很好，像郭天信也足以成為新人王。」

葉君璋表示，若自己是球迷的話，會很期待徐若熙何時能上場、會有什麼表現，「他擁有獨特的魅力，外型、表現都很不錯，會吸引到我的眼睛。不管是速度、變化球、投球膽試及積極度，都會讓人覺得這個年輕投手表現不錯。」