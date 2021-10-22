為展現園區智慧創新產業與創新應用加速器基地輔導量能，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）22日舉辦「110年台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會」，現場除展示新創團隊智慧應用成果，更有15組優秀新創團隊進行展演，並安排投資人及產業界代表進行現場回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機，展現新創團隊創新能量。

加工處長楊伯耕表示，台中軟體園區智慧創新應用加速器基地，自108年成立以來，以輔導新創產業為發展目標，提供新創團隊場域、共享各式資源及展露能量的平台，目前新創團隊進駐累計達36家，未來將持續提供優質空間及軟硬體設施，整合園區產業與學界資源，聚焦於智慧應用，將新創團隊的創新解決方案推薦給產業促進產業升級，達到產官學三贏。

本次活動與台中軟體園區產學訓發展聯盟、東海大學、台中市電腦公會、鼎新集團及各創投公司等共同合作，並邀請到台中市政府經發局、台中市工策會等單位貴賓出席，及中區大專校院師生、各產業公協會成員等也共襄盛舉，活動現場互動熱絡。

本次成果發表會，計有28家新創及學校單位展示成果，其中包含「約農盃創新創業競賽」得獎團隊，及中部大專院校人工智慧AI+專題聯展攤位。新創路演暨天使資金媒合會部分，則有15組優秀新創團隊展示演出，並安排投資人及產業界代表回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機。

加工處為了更加積極地「鏈結」企業與學界，特別邀集AIoT領域廠商，共同於台中軟體園區建置「AIoT 智慧製造應用體驗場域」，並且對外開放，歡迎各界蒞臨參訪與體驗，了解智慧工廠解決方案的樣貌，發掘智慧化轉型契機。科學園區、各公協會等廠商代表也在出席活動時參訪該場域，及參訪園區AIoT相關廠商，包括仁安資訊、銳鼎科技等，進行產業交流與商機媒合。加工處將持續串連各方資源積極導入智慧創新能量於台中軟體園區，驅動整體產業發展。