配合2021 ITF台北國際旅展到來，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅集結全台七個據點推出最超值優惠回饋，聯合住宿券每張只要2000元，適用於各館精緻客房平日入住乙晚，線上旅展將於10月29日中午12點於官網開賣。

Just Sleep 捷絲旅聯合住宿券可用於台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及最新開幕台南十鼓館等從北到南共七個據點，雙人客房平日入住乙晚，部分館別加贈翌日自助式吃到飽早餐。聯合住宿券適用日期自2021年10月29日起至2022年05月30日，各館有不同適用房型與不同禮遇。

如以國際都會北部地區捷絲旅台北西門館為例，2021年12月29前入住獨享禮遇二選一，任選伴手禮《晶華嚴選》常溫美食禮盒兩份，或免費升等精緻家庭二中床客房，獨家加碼贈12歲小孩2位免費含早餐及備品，歡度台北繽紛冬日假期。

於輕工業風格設計的捷絲旅台北三重館，可享豪華雙人房乙晚，週日至週四入住，再加贈每房送行李吊牌兩個。近郊溫泉風景區捷絲旅宜蘭礁溪館，網友許願親子住宿首選，使用乙張可享沛 日式溫泉客房雙人房乙晚，每房每晚加價800元，使用兩張享滔 洋式溫泉家庭客房住宿乙晚含翌日早餐四客，平日入住免加價。熱門花東地區捷絲旅花蓮中正館，可享精緻客房乙晚，週日至週五，每房每晚加價500元。南部地區捷絲旅高雄站前館，可享超人氣房豪華客房乙晚，週日至週五，每房每晚加價100元。高雄中正館，獨享精緻客房乙晚，假日不加價免費入住。旗下最新台南十鼓館，可享鼓韻一大床客房或鼓悅兩小床客房住宿乙晚，搶先體驗網美最愛戶外溫水泳池。

響應台北市政府推廣旅遊不遺餘力，捷絲旅全品牌設攤於南港展覽館1館1樓台北市展區攤位編號K308，現場銷售聯合住宿券，貼心設有專人諮詢、協助訂房購券等專業服務，體貼民眾現買現用，環台旅行說走就走。