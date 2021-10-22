國泰飯店觀光事業宣布線上旅展自今（10/22)日起至11月21日開賣，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店共三品牌七間飯店，主打「聯合住宿券」每張2500元再享買10送1，適用全台和逸、慕軒共6間飯店住宿，於今年12月30日前持券平日入住飯店，更加碼送雙人下午茶、特調雞尾酒好禮。餐券商品則主推Buffet自助餐券、龍蝦牛排海陸雙人餐券及童趣親子午茶券最低220元起，購買指定餐券再送爐烤櫻桃鴨四吃、買5送1等優惠。

國泰飯店觀光事業自去年推出「和逸、慕軒飯店品牌聯合住宿券」大受好評，今年加碼買10張再送1張，住宿券每張2500元，雙人入住含自助式早餐，適用全台6間飯店更具彈性。憑一張可入住鄰近捷運站的和逸飯店．高雄中山館、台北民生/忠孝館。憑一張券再加1000元即可入住慕軒飯店，或親子界超人氣的和逸飯店．台南西門館。使用兩張聯合住宿券則可體驗海洋風格飯店COZZI Blu和逸飯店桃園館，或全台唯一與Cartoon Network聯名的和逸飯店．台南西門館卡通頻道主題客房。2021年12月30日前持券平日(週日至週四)入住，慕軒飯店額外致贈風格雞尾酒，和逸飯店則加送雙人下午茶、特調飲品或獨家滷味拼盤。此外還有1980元的「和逸飯店．高雄中山館 舒適客房雙人住宿券(1.9折)」，一個人不到千元就能入住，附贈可欣賞高空美景的自助式早餐，飯店就位在三多商圈捷運出口旁，無論出差或旅行都便利。

慕軒與和逸飯店今年一口氣推出13項餐券商品，從北到南好康一次網羅。位於台北市最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，本次力推可大啖12盎司爐烤肋眼牛排、法式莫爾內龍蝦與焗牡蠣「GUSTOSO雙人海陸饗宴3280元(6.5折)」以及「68盎司戰斧牛排四人分享餐4980元(4.8折)」，均享買5送1優惠。另外每年熱銷萬張的「GUSTOSO & URBAN331餐飲通用券690元(4.7折)」可兌換歐陸半自助式餐點、風味烤雞與披薩組、季節生乳捲或法式香緹蛋糕，方便消費者彈性運用。鄰近市區捷運站的和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館，則推出兩館通用餐券，包含「平日午間套餐券220元(8折)」與「平假日午茶券299元(7.6折)」，並提供買10送1優惠。

坐落在桃園高鐵特區的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，館內自助百匯餐廳Cozzi Market逸．市集推出「平日午晚餐券」每張890元(8.3折)，再享買5張送「帶骨牛小排900克」餐券1張。充滿新東方典雅風格的川揚料理中餐廳逸薈軒則推出「雙人精選套餐券2999元(8.3折)」，可品嘗到鮑魚佛跳牆、剁椒香辣五條鰤、西蜀霸王風味排等經典川揚菜色，凡購買4張餐券更加碼送「爐烤櫻桃鴨搭法國魚子醬四吃」餐券(原價3608元)，饕客絕不能錯過！還有堪稱最美海洋風酒吧Blu Bar「單人平日美式套餐/下午茶套餐通用券399元(6.3折)」亦享買10送1優惠，輕鬆享用職人手作起司牛肉漢堡套餐，或主廚特製甜點盤及飲品。全台唯一以海洋探險為主題的「巧虎夢想樂園」首度推出「平假日一大一小入園券650元(6.5折)」並提供買5送1優惠。

南台灣知名親子主題飯店和逸飯店．台南西門館，主打結合台南在地風味與新鮮食材的輕食午茶，推出「午茶套餐券258元(5.9折)」和本次旅展餐券最殺折扣「親子雙人午茶套餐299元(3.6折)」，可親子兩位一次享用兩份餐點和飲品，不僅滿足大小朋友的味蕾，更幫爸媽省荷包。此外，擁有眺望高雄港絕佳視野的和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳，推出「午間套餐券5入1650元(8.3折)」和「午晚餐通用餐券5入2080元(8.2折)」，最低可用330元享用原價396元的精選海陸主餐，搭配現場沙拉、歐式麵包、湯品、精緻冷盤、冰淇淋與飲品等輕食自助吧吃到飽，非常超值；今年同步推出西式三層架『下午茶套餐券299元(7.6折)』。

台北國泰萬怡酒店近日火熱回歸的MJ Kitchen，即日起至11月21日止推出兩款自助餐券「平日午餐單人券799元(6.7折)」、「平日晚餐或假日自助餐單人券999元(7.1折)」供饕客們選購。除此，凡一次購足同款四張，再送兩張2022年周末自助下午茶單人券，每張原價748元，整組最高可省下達3100元，票券皆可即買即用，使用期限長達一年至2022年10月30日止。並於11月1日起開放有實體票券需求且達20張以上的消費者索取訂購單，同樣享有線上旅展優惠，免費吃周末自助下午茶。而仍持有2020年旅展票券的饕客們也不要錯過，使用期限將再次延長至2022年4月30日止，可繼續享用MJ Kitchen美味不斷的主題菜單。