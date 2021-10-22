萬聖節的腳步近，飯店業者陸續打造活動吸客。搶搭近期正夯的影集《魷魚遊戲》話題，雲朗觀光集團旗下翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義，6間飯店將在萬聖節檔期10月30日至10月31日聯合舉辦「LDC Squeeze Game 雲朗透抽遊戲」活動，重現韓國影集經典情節，並讓住客免費參與多款遊戲競賽，各間飯店也準備不同的獎項迎接優勝者，包含現金商品禮券、住宿券、自助餐券、義大利紅酒、萬聖節禮物等。

「雲朗透抽遊戲」萬聖活動，以看似簡單卻具有挑戰性的遊戲內容，開放飯店住客免費報名參與，並準備不同獎項送給優勝者，看誰能玩到最後抱走唯一大禮。萬聖節活動期間將有多位身穿桃紅套裝、面帶幾何圖形的士兵穿梭於飯店巡視，旅客可於翰品酒店和兆品酒店等6間飯店與火紅角色合影，飯店也將還原劇中部份遊戲關卡並加以改編。

為呈現影集中所強調的公平競爭原則，所有遊戲關卡將於活動當天揭曉，報名者有機會體驗到「123木頭人」、「椪糖」、「彈珠」、「魷魚遊戲」等內容，翰品酒店高雄更請來扮成劇中魔性人物123木頭人中的女鬼娃驚悚現身，並在現場供應炸雞、泡菜、韓國燒酒特調、柚子茶等韓式料理，還把「透抽」入菜及供應「魷魚」相關小點心，讓參賽之餘還有美食解饞兼補充能量。

高雄英迪格酒店則特別設計帶有惡作劇元素的搗蛋鬼貼紙，張貼於客房及館內Wok on the Park全日餐廳及Craft咖啡廳，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們，只要在10月28日至10月31日入住高雄英迪格任一房型，拍下搗蛋鬼貼紙並上傳至自己的社群軟體，打卡或標記 @hotelindigokaohsiung，就可獲贈限量的「高雄英迪格繽紛馬克杯」1個，或選擇至館內Craft咖啡廳外帶餐飲享8折優惠。

高雄英迪格酒店在萬聖節檔期推出讓房客尋找搗蛋鬼貼紙的活動。（高雄英迪格酒店）