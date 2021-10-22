大陸23歲網紅伊力Elghar外型清秀，因為經常在網上分享與父母有趣互動走紅，社群網站吸引132萬粉絲追蹤。已消失長達7個月的他，昨(21日)終於上傳影片，向粉絲宣布：「大家好，我回來了！」接著只看到伊力Elghar把帽子一摘，露出他的大光頭，坦言他這段時間因為罹患淋巴癌，一直在和病魔戰鬥。

原本外型清秀的伊力Elghar，消失7個多月再次於影片中現身，只是他整個人也差點令粉絲認不出來，光頭造型加上激瘦如皮包骨的身材，讓他看起來憔悴又疲倦。而伊力Elghar坦言他這段時間都在與病魔對抗，因為他脖子長了顆大如桌球的腫瘤，確診為淋巴癌三期。

伊力Elghar脫帽露出大光頭，坦言消失這段期間都在專心抗癌。(取自伊力Elghar抖音)

伊力Elghar的母親在影片中更是哭紅眼，直言對兒子罹癌一事感到崩潰，尤其是看到兒子在化療過程中口腔潰瘍、手也全部潰爛了，令她心疼不已，反而是孝順的伊力Elghar還能保持樂觀正面的態度，來安慰父母不要擔心，貼心之舉更是令她備感不捨。

伊力Elghar母親哭紅眼回憶兒子在化療期間，手口潰爛的痛苦治療過程。(取自伊力Elghar抖音)

伊力Elghar熬過痛苦的化療過程，終於抗癌成功，他心中百感交集，感謝父母在這段時間對他無微不至的照顧，哽咽希望未來不會讓他們再累著，也不忘呼籲粉絲「注意健康，生命可貴」，因為這段抗癌之旅，讓年僅23歲的他學會了懂得珍惜。