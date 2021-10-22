還在事業上孤軍奮戰嗎？你是否也曾感嘆事業上的助力太少？其實每個人都有幫助事業成功的最大助緣，需要靠你用心覺察，好好經營彼此的關係。知名命理師沈嶸今天就要帶大家用神奇的靈數占卜，找出「誰是你工作上的得力助手」，讓你掌握事業成功的最佳捷徑！

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「誰是我在工作上的得力助手？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

選一個數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

▍選擇數字「887」：

你的同行是你的最佳助力

在你與同行互相交流的過程中，往往能幫助你腦中激發出一些不錯的創意，他們會跟你分享工作的資訊、市場狀況以及最新趨勢，這會帶給你很大的啟發，刺激你想要更進步的動力，所以你的同行才是你在事業上的得力助手，透過與他們的良性競爭，能刺激你在事業上拿出更優秀、更亮眼的表現，記得多多去看你的同業們最近有什麼作品、創造出什麼成績，雖然你必須多跟同業打好關係，但並不建議你帶著跟他們合夥、交朋友的心態交流，而是以探情報的心態，當然你也必須拿出誠意，把你能給予的資訊跟他們交換，這樣才能建立良性競爭的關係。

沈嶸老師的提點：同行與同業就是你最好的典範，他們可以給你一個明確的目標去努力，讓你意識到如何選擇才能幫助自己走上更好的道路，如果你一直都能對焦在這樣的正軌上，很快的你會發現自己的成長速度已經超越同期的人，唯有時時抱持「提升意識」，能夠激發你的潛能，提升你的靈魂資質。

▍選擇數字「512」：

長輩和上司是你的最佳助力

你的身邊有一些非常有智慧的長輩或願意提拔你的上司，他們常會給你很多相當受用的提點，只要你願意聽話照做，成果通常都相當不錯，還能幫助你少走很多冤枉路，但是他們使用的方式不一定會令你感到舒服，有時候甚至會很嚴厲，但其實他們給你的建議幾乎都很有幫助，只是你不一定能夠明白。建議你不要對他們抱有敵對意識，當他們給予批評指教時，不要拉不下臉或有反骨心理，如果他們具有一定的權力、地位和財富，只要他們願意提點你，你都應該視為貴人，因為這樣的人通常日理萬機，如果他們願意將心思花在你身上，你的事業其實已經贏在許多起跑點上了。

沈嶸老師的提點：當長輩或上司批評你時，與其把焦點放在挫敗感上，不如放在如何「即刻修正」上，只要你能及時修正，你就能越快超越逆境，這些比你權力地位更高的人，不管你認不認同，他們一定有個你無法超越的長處，若你能從每次他們對你的提點（甚至被你視為刁難）中吸取經驗，學習如何不再重蹈覆轍，你就會變得更有力量。而保持正向的心態接受考驗，就是超越逆境最重要的第一步。

▍選擇數字「038」：

你的下屬是你的最佳助力

不論你的個人感受如何，你的下屬絕對是你事業上的最佳幫手，如果你已經明顯感覺到有得力的左右手在幫助你，那麼恭喜你！記得好好愛護、照顧你的下屬，讓他們對你更加忠誠，成為你事業上不可撼動的基礎力量；如果你覺得你的下屬還沒有這麼懂你、工作還不夠熟悉、不夠聰明，建議你不要失望得太早，他們其實大有可為，只是還需要一點時間，一定要多花心力訓練他們，有時甚至是你沒有把他們放到最適合的位置，只要你能正確運用他們的優勢，假以時日當一切都到位時，就是你一飛沖天的時刻。

沈嶸老師的提點：所有職場上不順利的情境，其實都是你和下屬共同創造出來的，你沒有正確的讓他們發揮所長，還埋怨他們不努力、不上心、不聰明，這股怨氣容易把職場搞得烏煙瘴氣，下屬們看到你也會很緊張，無法對你坦誠。但是真正的善用兵法的人，能夠讓每個人都適得其所，試著將眼光放遠，先想如何用各式各樣的方法幫助你的下屬，當他們哪天成了氣候，其實受惠的也是你自己。

▍選擇數字「456」：

家人或伴侶是你的最佳助力

你是一個非常需要情感支持與安全感的人，當你的心理層面被滿足時，你在工作上的表現會更好，你對於生活的動力也會非常充沛。不論你的家人或伴侶現在跟你是否建立深刻的情感連結，建議你從今天開始要與他們打好關係，有什麼想法、壓力或煩惱都可以試著跟他們傾訴，尋求他們的支持與認同，他們可能會在你壓力大時，帶你出門散心、陪你吃吃喝喝，幫助你排解壓力。當然，你也必須體貼、照顧他們的需求，與他們相處時創造讓雙方都能愉快的氛圍，彼此的感情才會穩定而長久，連帶你的事業也會一同安穩有成。

沈嶸老師的提點：當一個人的事業成就累積到一定程度時，真正主導你未來發展的關鍵要素就是「靈魂的喜悅」，當你的靈魂真正感受到安全感與快樂，你才能有更多偉大的創造，創造更高的表現、更快樂的生活。當你有太多的罣礙，你的靈魂就會逐漸麻木，變得遲鈍，久而久之你就難以靈巧的創造你想要的一切。所以擁有一個強大的情感支持當後盾，是非常有福氣的一件事，記得要好好珍惜這樣的關係。

▍選擇數字「363」：

你的同事是你的最佳助力

其實同事就是你在外面的家人，只要你願意跟他們打好關係，他們也會對你付出真心，在你有困難、忙不過來時，替你分憂解勞，齊心協力來幫助你。即使現階段你所處的工作環境無法讓你把他們當親人看待，建議你也要試著融入團體，經營你的職場人緣，讓同事成為你的神隊友的關鍵，就是你自己也必須是別人眼中的「好同事」，所謂的好同事，不只是在職場上當個人人好，更重要的是你對團隊要有貢獻，大家都喜歡和聰明人一起工作，當你展現出精明能幹的一面，大家也會更願意親近你，與你一起合作拿出漂亮的事業成果。

沈嶸老師的提點：想要得到同事的助力，最忌諱的就是你視所有人與你不相干，其實我並不認同「上班好同事，下班不認識」這個觀點，當你放棄與任何人相處，等於你放棄了很多資源和助力，有時你當下不一定能看出來別人能幫你什麼。職場上的摩擦都是一種磨練，不需要逃避，試著檢視你的心，用合一的眼光看待所有人，你才能合併別人擁有的資源，成為你的助力。