手上有換到匯率不錯的美金、股市獲利了結的新台幣部位，年底市場熱度轉淡，暫時放在銀行帳戶也是方便。渣打國際商業銀行推出全新專案「振興有利」、「美利168」，針對新存入銀行的資金，或全新合格的優先理財貴賓均能享受優利加碼，幣別也從台幣擴大到美元，其中新台幣活存年利率最高加碼至1.08％，美金活存最高年利率可享1.68％。

該行表示，此項專案即日起至2022年1月20日止。客戶於活動期間內，新增新台幣資金達台幣100萬元以上，即可享年利率加碼至0.7％，新增新台幣資金達台幣200萬以上，可享年利率加碼至0.88％；若符合全新合格渣打優先理財貴賓資格，可再享額外加碼，最高優惠年利率上看1.08％。

美元部份，渣打「美利168」美金活存專案針對偏好持有外幣的個人客戶，活動期間僅有一個月餘，即日起至2021年11月30日止，活動期間完成登錄即可自登錄當月起享3個月年利率加碼優惠，美金活存新增資金加碼最高0.88％優惠年利率，符合全新渣打優先理財貴賓資格再享額外加碼最高0.8％，合計最高可享1.68％優惠年利率。