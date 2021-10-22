受Delta變種病毒衝擊，世銀及亞銀下修亞太經濟成長預測，不過，仍有部分國家逆勢調升。投信法人建議，因應亞太市場經濟復甦分化，布局建議聚焦東亞及南亞成長題材較有贏面，並採區域布局方式分散風險，掌握各國關鍵優勢與多項成長引擎。

上個月世銀、亞銀最新公布的經濟預測報告中，東南亞國家因疫情重創當地製造業和旅遊業，拖累經濟復甦腳步，被明顯調降；不過，相對看好東亞及南亞表現，其中亞銀上調台灣、香港今年GDP成長展望，皆從4.6％上調至6.2％，升幅居亞洲之冠；至於南亞經濟大國印度則預測今年仍可望出現10％的雙位數成長；世銀則將大陸今年經濟成長預測由4月的8.1％上修為8.5％。

復華亞太成長基金經理人陳意婷指出，儘管亞股近期受政策及消息面影響出現震盪，不過大陸、印度兩大經濟體的產業發展各具優勢，建議大陸市場可留意受惠全球綠能政策利多的電動車、太陽能等新能源產業供應鏈，印度因具人口紅利伴隨龐大消費潛力，進入黃金成長期，可聚焦內需消費題材。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，電動車成為未來最具發展的產業之一，亞太市場產生許多新的供應鏈廠商，例如電池、馬達、充電樁等，加上亞太是半導體供應鏈重鎮，遍及大中華、日、韓等市場，都將是布局亞太科技成長題材的投資亮點。