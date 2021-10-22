茶食伴手禮競賽成績揭曉，22日在竹山鎮遊山茶訪舉行發表會。（廖志晃攝）

農糧署與南投縣政府，輔導台灣茶文化推廣協會，舉辦「茶菓子伴手禮」競賽，透過異業結合，以台灣在地好茶，搭配精緻時尚的茶點伴手禮，提升農產品附加價值；經評選脫穎而出的6組伴手禮，將於10月底在「竹山歡樂購」中展售。

「茶菓子伴手禮」競賽，由專家學者組成評審團，精挑細選出的優勝者，分別是鹿谷鄉憨慢茶與來旺食品坊的「好茶轉運」、魚池鄉朝霧茶莊與新北市三叔公食品公司的「朝霧之菁紅茶蛋捲禮盒」、竹山鎮旭豐茶業與饗公司的「甜蜜蜜」、竹山鎮旭美製茶所與品丞麵包坊的「茶舞漫旅」、名間鄉聯益茶行與南投市瑪爾夏莊園的「夏五茶」及草屯鎮張主華自然友善茶園與貓師傅烘培坊公司的「茶鄉．茶香」。

農糧署主任祕書陳啟榮表示，台灣優質茶葉擁有國際知名度，好茶更要有茶點搭配，因此推廣異業結合及多元化行銷，輔導茶產業與食品業者，合作開發茶．子伴手禮；讓消費者在品茗同時，也能享受茶食美味與幸福滋味，透過茶與茶食巧妙結合讓飲茶文化更加豐富與時尚。

往年，茶菓子競賽優勝伴手禮，都在南投世界茶業博覽會展售，今年，茶博因為疫情停辦，因此移師竹山鎮。

竹山鎮長陳東睦表示，10月30日至31日，在竹山鎮中山公有市場（竹山鎮雲林路57號）推出「竹山歡樂購」活動並設有展售攤位，而且，不論五倍券或現金只要在竹山鎮特約店家消費滿100元，就有機會抽中價值百萬元的電動車，歡迎大家帶五倍券到竹山採購，把電動車開回家。