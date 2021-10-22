為保障農民收入穩定，經台東縣政府積極爭取，農委會於13日正式公告推出台東鳳梨釋迦收入保險，提供每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元2種方案供農民選擇，從公告日起至10月31日止開賣保單，縣府也配合加碼保費補助，由現行的5％調升至10％。台東縣長饒慶鈴也指示農業處等局處協調簡化檢附文件流程，減少農民舟車勞頓。

中秋節前夕，中國大陸暫停我國番荔枝及蓮霧輸銷，由於台東鳳梨釋迦外銷中國大陸的數量多達1萬5千公噸，對於鳳梨釋迦影響甚鉅，台東縣政府及鳳梨釋迦策略聯盟積極爭取行政院農業委員會開辦鳳梨釋迦農民收入保險、釋迦劵、釋迦轉作補助及冷鏈加工，農委會研議開辦鳳梨釋迦農民收入保險，每公頃保障最少40萬元收入。

農業處長許家豪表示，目前台東縣鳳梨釋迦種植面積大約2800公頃，分佈在台東、卑南、鹿野、太麻里、東河等5鄉鎮市、包含了4個農會，種植地面積遼闊、農戶眾多，此次鳳梨釋迦保險期間為今年11月1日至2022年4月30日，保費費用由農委會補貼50％、台東縣政府補貼10％、農民支付40％，即保障額度40萬元每公頃的保險費，農友只需負擔673元就可以獲得基本保障，縣府亦鼓勵農友可到所轄農會辦理，受理農會包括台東地區農會、鹿野地區農會、太麻里地區農會及東河鄉農會。

農業處指出，考量農民至當地農會辦理投保作業需自備地籍謄本等資料，饒慶鈴為避免農友舟車勞頓，需到各地戶政事務所、縣民中心等地請領地籍謄本，特別指示縣府地政處、農業處等協調受理釋迦保險農會簡化檢附文件流程，除了要保人出具土地謄本外，也可出示土地權狀影本及地主身分證影本，或於土地權狀上註記地主身分證字號，由受理農會以傳真方式送達各地政事務所，在行政程序上協助查證資料。

此項保單因應適逢鳳梨釋迦產季，為提供鳳梨釋迦果農收入基本保障，不論市場價格下跌或產量減少所造成的收入損失都有理賠，請農友踴躍參加這次農委會特別推出的新型態鳳梨釋迦收入保險。