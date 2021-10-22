運勢起起伏伏，有些人2021上半年過很慘，不過一到下半年，整個人從谷底翻身，《搜狐網》近日分享4個到年底不缺錢的生肖，他們不只生活、事業越來越順遂，而且還有生財有道，讓家業越來越繁榮。

1.生肖牛

生肖牛經過一年的努力，無論生活還是工作，都會越來越順，尤其事業上特別有發展，而他們做事很有幹勁，擁有不服輸的心態，儘管上半年運勢普通，但下半年就有明顯好轉，不但事業進步，生活質量也更佳，到了年底，他們幾乎不缺錢，衣食無憂，好心情也讓他們做事更順利，目前若遇挫折也別擔心，年底前都會迎刃而解。

2.生肖猴

生肖猴反應靈活，個性樂觀又積極，對任何人都很有耐心與氣量，與他人相處時，受到身旁朋友的喜歡，因此在做事情時，他人也願意提供幫助，基本上工作與生活都很順遂，而今年事業進步神速，尤其從8月開始，他們在職場上風生水起，使他們荷包賺飽飽，到了年底能賺進大把鈔票，生活更加順利興旺，好日子近在眼前。

3.生肖雞

生肖雞非常有自信，處理事情都很有條理，面對問題時，他們總能迅速想到辦法，就算來到陌生環境，也能快速適應，因此總是能抓住成功的機會，不僅錢越賺越多，今年之內還能實現致富目標，雖然上半年運勢並不佳，但下半年賺錢特別順利，且生活質量也跟著提高，到年底前基本不缺錢，要好好把握住機會。

4.生肖羊

生肖羊有自信也很樂觀，他們面對生活的挫折時，絕對不會退縮，會用盡全力堅持守護自己的理想，好好利用時間充實自我，讓每一天都過得很有意義，從今年下半年開始，他們的運氣逐漸好轉，事業越做越大，能幫助他們改善困境，到年底更是谷底翻身，不僅不用擔心缺錢，人生開始走上坡。