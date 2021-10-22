南投縣「拒毒健康」電競比賽，22日在五育高中專業電競場地舉行，共有來自縣內4個國中隊伍及16個高中隊伍，近130人參賽；比賽以拒毒健康卡丁車（跑跑卡丁車）、殲滅敵軍、戰勝毒品（特戰英豪）等知名電競遊戲為主題，寓教於樂。

拒毒健康電競比賽開幕儀式，由縣府教育處長陸正威及南投縣學生校外生活輔導會督導宋怡慶共同主持；陸正威表示，希望藉由電競活動，傳達反毒意識，鼓勵學生們培養正向興趣，建構無毒健康人生；兼任南投縣電競委員會主委的縣議員游顥，也到場為參賽選手加油打氣，並鼓勵學生從事正當娛樂與休閒運動。

陸正威說，電競不僅是熱門的新興產業，更是時下青少年熱中的活動，縣府為落實「防制學生藥物濫用」工作，強化宣導成效，提倡正向休閒活動，達到無毒健康校園目標，特別與南投縣學生校外會合作辦理這項比賽，以寓教於樂的方式，吸引年輕學子的興趣，進而達到拒絕毒品、遠離毒品的目標。

宋怡慶表示，推動反毒教育不是只靠口頭宣傳就能達成，必須以多元創新的思維，活潑生動的方式，吸引青少年的關注，將正確觀念深植於心中，達到拒毒、反毒目的；宋怡慶同時提醒學生們，切莫沉迷於網路遊戲之中，造成變相成癮。

電競比賽共有20隊國、高中隊伍參賽，每隊以4-5人組成，在五育高中專業電競場地，進行分組團體競賽，參賽選手技巧純熟，團隊默契十足，實力相當，競爭相當激烈。

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