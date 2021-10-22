新北市議會昨二讀討論「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，規範距離校園100公尺內不得設置娃娃機，新北市議員陳儀君反對放寬至50公尺，甚至認為應該加嚴到200公尺，結果臉書遭到業者洗版，服務處迄今也收到10多通恐嚇、揚言潑漆電話，並恫稱25日要「撂人」到她服務處抗議，她已決定到警察局備案，請警方25日到服務處巡邏

針對「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，昨各議員針對法條規定有不同意見，新北市議員陳儀君認為應該加嚴到200公尺，新北市議員戴瑋姍則認為應與桃園、台北一致50公尺，經過討論協調，最後維持100公尺規定，其餘條文仍在討論中。

但因陳儀君昨在議會質疑，娃娃機內的物品可能有「毒品、電子菸」等疑慮，臉書遭到業者洗版攻擊，陳儀君昨晚在臉書貼文，「議會本來就會有正反兩邊聲音，我代表家長們在議會反應，您也別直接對號入座，我在質詢第二階段時，表達是一少部分夾娃娃機放置非法毒品、電子菸等，一顆老鼠屎讓我有這樣印象。」、「至於有冒犯的言論，在此向您業者說聲對不起！站在捍衛兒童少年權益上，我不會退讓。」

陳儀君今受訪表示，民主社會言論自由，她只是表達意見，為何特別針對她，讓她身心感到恐懼，她會去備案申請保護。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363