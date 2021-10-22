男神胡宇威（Gucci提供）

Gucci台南新光三越新天地專賣店於日前重新開幕，同時請來《孤味》影后謝盈萱和陳妍霏、金鐘男神溫昇豪、男神胡宇威、曾之喬等人親臨現場。陳妍霏和謝盈萱兩人因為《孤味》而結識，這次舊地重遊格外有感觸，也分享了自己對Gucci的獨特情感。陳妍霏說自己還沒到買精品的年紀，要下手之前總要想很久，但最想先下手的應該會是身上的格紋花呢套裝，直說自己超喜歡；而謝盈萱則說Gucci是自己20年前的夢想品牌，以前劇團出國只能遠遠看著精品店，想買長夾和太陽眼鏡總是買不下手，而這幾年的成功讓她終於買下自己心中的夢幻長夾與太陽眼鏡，還說不能出國的時候靠著太陽眼鏡和長夾，「就能有偽裝出國的感覺。」

藝人温昇豪說自己從以前就是Gucci迷，還大讚品質極佳，「20年前就買過它家的零錢包，現在都拿來放外幣，東西也好好的完全沒狀況。」邊看店的同時還馬上手癢買了一雙Gucci白鞋，並笑說自己是百分百的白鞋控，看到不買實在難受。胡宇威則在這次活動上挑戰蕾絲鏤空襯衫，大讚今天裝束帥翻天，還自爆自己高鐵坐過頭到高雄，馬上回頭趕回台南，所幸抓緊時機沒遲到，雖然晚到但店還是認真逛完，並說如果可以一定買下台南首賣的Gucci Dionysus酒神系列蟒蛇皮包。聊姐曾之喬則以壓軸大紅花朵洋裝現身，直言自己以前完全不敢挑戰印花強烈服飾，這次因為Guccii洋裝對印花整個大改觀，還形容自己本質像就像一顆綠色植物，雖然看起來溫順，但不是沒個性也不是沒存在感，搭上紅色的花卉洋裝超級點題，但被問到今天到台南最印象深刻的事時，她無厘頭的回了在後台狂嗑白糖粿，直誇白糖粿是她到台南都會吃的甜點。

影后陳妍霏（Gucci提供）

Gucci在南台灣僅有三間大店，而全新翻修的台南新光三越店面形象以創意總監Alessandro Michele（AM）的品牌概念形象重新打造，也是南台灣第二間AM形象店。店內除了原有的女裝與配件外，增設了男裝配件珠寶、腕錶、香氛等品項悉數入店，另配置有VIP室供嬌客鑑賞商品，可說是南台灣最摩登的專賣店之一。男女裝陳列空間分別以藍與粉紅做主色調區別，並以光滑大理石結合花磚地板，打造出復古摩登的購物空間。而為了歡慶台南店重新開幕，也展出台南首賣商品，包括Gucci Dionysus酒神系列蟒蛇皮拼接鏈帶肩背包、Gucci Horsebit 1955蟒蛇皮拼接手提包、Gucci Horsebit 1955 蟒蛇皮拼接肩背包、Gucci Diana 棕色小型手提包和Horsebit 1955 迷你GG肩背包等商品。

藝人曾之喬（Gucci提供）

藝人温昇豪（Gucci提供）

影后謝盈萱（Gucci提供）