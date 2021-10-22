據路透報導，美國總統拜登21日被問到若中國大陸武力犯台，華府是否會防衛台灣時，拜登明確地回覆「會，我們對此有承諾」。對此，總統府發言人張惇涵今表示，台灣立場也始終如一，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（22日）發布「答記者問」評論稱，民進黨當局勾結外部勢力謀「獨」的企圖不會得逞。

馬曉光重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方多次明確表示無意改變一個中國政策。中國敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

馬曉光強調，「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。」他指責，民進黨當局出賣中華民族利益和島內民眾福祉，勾結外部勢力謀「獨」的企圖不會得逞。