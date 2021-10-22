網購的公仔與《魷魚遊戲》123木頭人娃娃對比。（翻攝臉書《●【爆笑公社2》）

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》全球大爆紅，劇中出現的衣服、遊戲皆引發模仿熱潮，其中在第一集出現的「123木頭人」遊戲巨型娃娃也引發模仿和製成周邊商品販賣。一名網友上網訂購木頭人娃娃，開箱卻超驚嚇，娃娃臉部宛如「紙紮人」，讓她苦笑「是不是該放在門口避邪」。

一名網友在臉書公開社團「●【爆笑公社2】●」PO文表示，自己的好閨蜜也深陷《魷魚遊戲》的魅力，因此在購物平台上購買了劇中第1關卡「123木頭人」縮小版的公仔，但「收到打開超驚嚇，這是？她說是不是該放在門口避邪，這晚上起床尿尿看到會嚇到尿褲子吧？」。

只見PO文附上的照片，可見網購的娃娃和劇中的巨型娃娃雖然穿著相似服裝，不過臉部卻是整個大走鐘，大紅唇色、桃紅色腮紅以及分超開的詭異雙眼，果然是「超驚嚇」。

不少網友看完笑翻，紛紛回應：「紙紮人...」、「還少了一個金童」、「這開箱就能讓人嚇到往生了」、「網友這尊才是正版的，導演沒用上」、「您好：這是最新版的清朝款」、「放床頭還能避孕，嚇到做不下去」、「大膽妖孽，哪裡來」、「霧眉前，霧眉後」、「玩抓交替遊戲」。