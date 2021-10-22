金門縣政府自10／12啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」協助鄉親解凍以來，現場諮詢民眾絡繹不絕，諮詢電話更是熱線不斷。（金門縣府觀光處提供）

金廈「小三通」自去年2／10因疫情暫停客船往來，金門鄉親在對岸的銀行卡逾期，未能及時臨櫃辦理更新，導致帳戶遭到凍結。縣政府自10／12啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」協助鄉親解凍以來，現場諮詢民眾絡繹不絕，諮詢電話更是熱線不斷，至今已累計逾400人次，目前持續與對岸協調解決辦法。

縣府觀光處說明，民眾諮詢以反映「因台胞證過期，導致所持有大陸銀行卡無法正常查詢使用」為主，其他則有「銀行卡效期逾期」與「大陸電話號碼無法使用」等居多，涉及銀行則以建設銀行與工商銀行等大型行庫為主，凸顯新冠疫情肆虐和「小三通」長時間停航衍伸的民生問題。

因事涉400件個案及個資問題，無法通案辦理，在大陸銀行端只能個案處理，加上兩岸銀行、管理、作業與認知差異，還需要多方溝通與協調，一時無法立即解決，導致部分民眾的誤解，抱怨連連。

縣府觀光處表示，鄉親的焦慮可以理解，目前均已逐案翔實記錄和彙整，並依循既有金廈溝通管道，逐案協調廈門市台港澳事務辦公室持續向廈門市各銀行反映，尋求突破與解套方式。縣府財政處也同步與地區金融單位接洽，討論解決方法與管道。

觀光處強調，在與廈門地區23家銀行接洽後，確認大陸對金融帳戶管控十分嚴謹，除廈門銀行提供用戶以手機撥打免付費電話0080-1863155，直接更新個人資料，並對帳戶解除管控外，其他銀行對於境外用戶資料更新，大部分均需本人親自臨櫃辦理。至於台胞證逾期，導致銀行帳戶遭到凍結，也因小三通復航的不確定性，影響層面日益加深，也只能請鄉親耐心等候，縣府將持續協調，希望可以等到好結果。