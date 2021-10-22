嘉義市青年管弦樂團團員陳允恩演出田園幻想曲。（嘉義市政府提供）

嘉義市青年管弦樂團團員汪資峻演奏小號。（嘉義市政府提供）

嘉義市青年管弦樂團（C.Y.O）成立5年，將10月23日下午14時30分將在市政府文化局音樂廳舉辦年度音樂會，用音樂與大家迎向後疫情新時代，市長黃敏惠為青年音樂家們加油打氣，並邀請大家來聽音樂舒緩疫情帶來的壓力。

黃敏惠表示，嘉義市有「音樂之都」的美譽，是很多人長期在音樂領域上耕耘而得來的成果，5月疫情轉為嚴峻，衝擊各行各業，對樂團帶來相當大的挑戰，但我們克服了種種困難，邀請最優秀的老師來指導這些學生，在後疫情時代，需要音樂來撫慰我們的心靈，誠摯邀請大家聆聽CYO所帶來的精彩表演。

CYO執行總監李威龍表示，一場音樂會的事前準備和練習非常重要，疫情的關係曾一度想要放棄，非常感謝市府和志工們協助與支持，排除萬難才有這場音樂會，今年CYO共有61位優秀團員，期待大家到場欣賞他們的演出。

文化局表示，今年CYO原訂5月開始團練，但5月中旬疫情三級警戒，音樂廳閉館而延後練習，8月起採分流練習，弦樂和擊樂團員先排練，無法戴口罩演奏的管樂團員，居家自主練習，上傳指定影音供助教查核。

9月疫情趨緩後，文化局協助樂團回復實體排練，並提供免費快篩試劑，由具醫療背景志工家長們通力合作協助快篩，展開密集全團排練。

這場音樂會選曲由指揮范楷西教授規畫，精選比才的《阿萊城的姑娘》、羅傑斯＆漢默斯坦《真善美》，另外特別安排《弦樂慢板》，曲目精采，歡迎民眾至嘉義市政府文化局1樓服務台索票，入場觀賞。