知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」人氣女成員Aries艾瑞絲（盧昕妤），昔日曾當過實習老師，因為一次教學實習穿著超辣被網友大讚「最美英文老師」，甜美外型卻有超火辣身材，讓她轉型網紅後成功圈粉無數；近期艾瑞絲驚喜曬出在路邊當洗車女郎的美照，還笑說「用身體幫你洗車」，清涼穿著大秀婀娜曲線，大票網友被撩得不要不要。

艾瑞絲在加入反骨男孩後，越來越有自信，不吝嗇展現自己前凸後翹的好身材，19日她在IG上傳多張化身「洗車女郎」的照片，解釋因為老闆酷炫幫她繳前三個月車貸63000元，還出題考她各種車子品牌，沒通過的話就得自己洗車；從艾瑞絲更新多張洗車照片，就得知她失敗了。

艾瑞絲用身體洗車的畫面，讓網友看了臉紅心跳。(圖/ 摘自艾瑞絲IG)

照片中的艾瑞絲穿著短版上衣和性感牛仔熱褲，站在一間車廠外準備洗車，有趣的是還有她舉著「CAR WASH」的看板，而她洗車洗到整個人躺在引擎蓋上，婀娜多姿的身材曲線特別撩人；最後她也開玩笑說，「誰需要Car wash的嗎？用身體幫你洗車，一次$63000」。

艾瑞絲逗趣的舉動和性感的行逕讓粉絲都暈了，紛紛表示「哇這個我每天洗」、「我想洗車」、「太辣了濕背秀」、「好美好好看」、「謝謝老闆給大家看到這美麗的畫面」、「那腳腳真的極品」、「沒看過這麼辣的洗車小姐」。