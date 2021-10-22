證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，股票已經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。但台開繼21日發生退票300萬元後，22日再次發生退票，累計未辦理清償註記退票計2張，金額合計為1080萬元。
台開今日股價受到退票衝擊，以3.63元大跌6.92％作收。台開今年上半年每股虧損1.45元，9月營收僅1800萬元，月減近三成，累計前9月營收為2.07億元，年減17.7％。
證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，股票已經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。但台開繼21日發生退票300萬元後，22日再次發生退票，累計未辦理清償註記退票計2張，金額合計為1080萬元。
台開今日股價受到退票衝擊，以3.63元大跌6.92％作收。台開今年上半年每股虧損1.45元，9月營收僅1800萬元，月減近三成，累計前9月營收為2.07億元，年減17.7％。
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