振興五倍券上路後，愛買業績和客單價皆成長？平均每日收到五倍券金額占整體營業額20%至25%，為了刺激消費，11月2日前第2波周年慶祭出700款日韓糖餅、泡麵、生鮮、美妝保養等魅力商品，超過50款新上架，最低36折起；一蘭拉麵豚骨碗麵水湳店獨家限量開賣，每碗200元有找。

另，歡慶量販3.0 Hyper Mall台中水湳店滿1周年全台分店同慶，愛買端出15萬點會員點數回饋消費者，有機會抽中等同價值約3000元的買菜金。活動期間使用愛買APP開啟HAPPY GO Pay支付單筆滿888元，可抽HAPPY GO點數1萬點，共抽15名。

愛買第2波周年慶送15萬點點數。（愛買提供）

水湳店APP會員則可享好康雙重抽，除了消費滿888元使用指定支付抽1萬點點數外，還可獲得水湳店獨家日本好禮一年份的抽獎機會，有機會抽中日本第一咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」、日本「創意一品拉麵」、日本「花王珂珂透超濃縮洗碗凝露」、「日本ARIEL超濃縮抗菌洗衣精」、「日本原裝 KitcheNista 抗菌保鮮膜」，每項各抽1名1年份日本好禮免費送。