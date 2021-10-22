日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診26例，成為今年以來單日新增最少確診病例紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京今年最低紀錄原本是本月18日的新增29例。

今天東京新增26例不僅創新低紀錄，也比上週五減少31例，大減1半以上；且連續6天單日新增低於50例。

此外，東京都今天重症患者為21例，比昨天減少3例；另新增1例死亡。