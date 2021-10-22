日本東京新增確診26例 創2021年單日新低紀錄 19:412021/10/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都今天僅新增COVID-19確診26例，成為今年以來單日新增最少確診病例紀錄。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診26例，成為今年以來單日新增最少確診病例紀錄。 日本放送協會（NHK）報導，東京今年最低紀錄原本是本月18日的新增29例。 今天東京新增26例不僅創新低紀錄，也比上週五減少31例，大減1半以上；且連續6天單日新增低於50例。 此外，東京都今天重症患者為21例，比昨天減少3例；另新增1例死亡。 宜蘭縣府公佈確診者足跡 羅東用餐、三星鄉宮廟進香 遠銀Bankee線上分行成長10倍 獲國家品牌玉山獎最佳產品 #26 #單日新 #新增 #日本東京 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》機器人旺季上發條 訂單額續衝高 12:162021/10/22 財經 新官上任 日股盼岸田經濟學點火 04:102021/10/22 投資理財 愛買週慶第2波送15萬點 日韓商品36折起 19:082021/10/22 生活 英國單日破5萬例新冠確診 7月以來首見 03:082021/10/22 國際 《櫃買市場》市民永續公司11月2日創櫃板登錄前籌資 12:502021/10/22 財經 創近一個月新高 陸增28例本土確診 分布7省市 10:302021/10/22 兩岸 五大多頭產業 六檔股價締新猷 04:102021/10/22 證券．權證 前9月發卡王揭曉 冠軍與亞軍差不到7千張 09:422021/10/22 財經 基隆印尼看護打2劑高端確診 林右昌：評估為舊案 16:582021/10/22 生活 基隆確診女導遊足跡曝 幫生病男友祈福 搭台鐵跑遍「北北宜」宮廟 16:562021/10/22 生活 丹麥羽球賽》周天成闖男單8強 直落2解決大陸好手 08:042021/10/22 體育 國際熱門新聞 WHO警告疫情還得再拖一年 關鍵原因揭曉 - 國際 兄妹狂拍謎片還巨債更買豪宅 父母奇葩回應曝光 - 國際 美副助卿批中國誤用2758決議 籲挺台參與聯合國 - 國際 - 中央社 亞歷鮑德溫誤殺攝影師 竟與新片劇情存在恐怖巧合 - 國際 後宮5000 西班牙前國王風流成性 傳曾打藥解性癮 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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