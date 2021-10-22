台北捷運年年虧損，受新冠肺炎疫情衝擊，今年恐虧損達50億，市議員王鴻薇22日揭露，過去仰賴副業弭平損益的北捷，如今連副業也成了「賠錢貨」，台北小巨蛋更是營運以來首度虧損，今年至年底預計虧損4600萬，此外，貓空纜車、兒童新樂園統計到9月已分別賠9900萬及1500萬，她嘲諷市長柯文哲曾酸新北淡海輕軌虧到昏頭，現在北捷是虧到重度昏迷。北捷對此回應，持續加強營收，輔以節流支出因應。

疫情影響各縣市捷運搭乘人次，全台捷運公司處於虧損狀態，9月各公司評估今年虧損情況，新北市估計虧損2.2億、桃園9億、台中6億、高雄8億，身為領頭羊的北捷預計虧逾50億。

王鴻薇今在議會交通部門質詢指出，柯文哲曾說淡海輕軌會賠到不省人事，北捷現在是虧到重度昏迷，以往靠副業支撐本業虧損，每年了不起賠3、4億，但若再虧下去，花10年可能都補不起來。

她表示，北捷不但本業嚴重虧損，仰賴弭平虧損的副業，在疫情下可說是全線失守成了「賠錢貨」，今年統計至9月，貓纜已虧損9900萬，整年虧損預料超過1億，兒童新樂園至9月虧5500萬，台北小巨蛋更出現營運以來首度虧損，今年恐虧4600萬，9月成立的電商平台，至今雖有獲利卻僅4萬多。

王鴻薇說，北捷近年在士林站、劍潭站推動TOD（大眾運輸導向發展），講好聽是開闢財源，不好聽是不務正業，她希望北捷在柯文哲任期將結束的1年內，不應該再有大型開發案，萬一下任市長不能接受怎麼辦，要求北捷審慎評估副業發展。

對此，北捷回應，因應疫情使運量大幅減少，客運無法開源收入，將持續依據市府商業極大化政策及執行TOD案加強營收，另輔以節流支出因應，例如調整人力進用時程及非關安全的維修排程，以撙節開支。