房屋價位高漲，一般受薪階級跟基層勞工大多難以負擔，但在英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）斥資2400萬英鎊為民謀福祉，開發項目提供約100套房產，只需要滿足「住滿25年」的條件，即可以1英鎊（折合新台幣約38元）買下該套房屋。

《BBC》報導，「Help to Own」計畫項目是由伍爾弗漢普頓市議會、西米德蘭茲郡當局、基金管理公司Frontier Development Capital Ltd所共同開發，其中市議會投入約570萬英鎊的資金、西米德蘭茲郡當局斥資470萬英鎊，主要是為幫助勞工、受薪階級的家庭，實現購買房產的夢想。

佩芮(Tim Perry)和帕森斯（Aaron Parsons）為第一批搬進伍爾弗漢普頓的住戶之一，只要住滿25年即可以1英鎊的價格，買進該套房產；除了他們以外，還有11組租客成為首批搬進的幸運兒。

從事作業員佩芮至今仍激動難耐，雖然對一切感覺非常奇怪，但仍認為自己非常幸運，因為在過去他都是在不同朋友家中的沙發睡覺，代表過去都過著居無定所的生活，如今有了住處，讓他感到十分幸福。

根據該計畫人士透露，該項目迄今已購買100套房產，包括2房、3房、4房的物件，目前已有86組租戶申請成功，由於該計畫亦有國民健保署（NHS）的工作人員保障名額，其中有逾41%的房屋將配給重要職位。

此外，該計畫提供長期租金保障，讓租客每月繳交房租時，不必擔心在無力繳交租金時，而被趕出住處，重回顛沛流離的生活。