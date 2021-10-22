韓劇《以吾之名》在Netflix上線一個星期，勇闖83個國家Top 10傳佳績，主要演員韓韶禧、朴熹洵及安普賢日前接受專訪，出道超過30年相當資深的朴熹洵在劇中飾演帥氣冷酷的黑道大哥，讓許多原本不認識他的台灣粉絲們在追完劇後紛紛迷上他，不同於螢幕上講狠話的血戾形象，在受訪現場親切毫無架子，還會不時耍「大叔幽默」。

當被問到推薦本劇的原因時，朴熹洵先是一本正經地表示本劇是女性頂尖動作戲劇，緊接著說：「是由目前亞洲最受歡迎的韓韶禧演員演出」，被這麼資深的演員以「最高級形容詞」形容，讓一旁的韓韶禧害羞表示「不是的」，沒想到之後再被問到拍本戲印象最深刻的「第一次」時，大叔朴熹洵又一本正經地講著：「我能夠和如此受歡迎的演員們第一次一起拍攝，這是我這次的初體驗。」説完卻又自動笑場，讓韓韶禧忍不住開玩笑地表示「請關掉麥克風」，希望前輩不要再浮誇稱讚自己了。

該劇描述原本只是單純女高中生的尹智友（韓韶禧飾），意外親眼目睹父親在自己面前遭到謀殺，爲了尋找殺害父親的兇手，決定放棄自己的人生，進入崔武鎮（朴熹洵飾）領導的最大販毒組織「東川幫」，雖然劇中韓韶禧是和飾演緝毒組王牌刑警全弼道的安普賢配對，但不少觀眾看完後紛紛表示韓韶禧與朴熹洵也超有CP感。而相差24歲的2人，私下互動也超爆笑無代溝，朴熹洵日前在IG上傳了自己在拍戲現場與累到睡著的韓韶禧合照，光是看照片就可感受到韓韶禧拍攝時的辛苦，熟睡照曝光後，韓韶禧也很快就幽默回應寫著「我是對作品在煩惱與苦惱中」，可見他們的忘年好交情。

此外，韓韶禧於劇中倒掛在單槓上練體力的畫面讓觀眾印象深刻，安普賢之前也不吝秀出結實好身材過，安普賢被問及覺得比倒掛單槓誰會最厲害時，不僅韓韶禧聽完題目就笑開懷，安普賢也秒回應該是朴熹洵，以「水進來的時候他還會一直划槳」來形容體力很好，並爆料朴的體力幾乎可以說是冠軍等級的「大滿貫」，穿起西裝更是凸顯好身材，還不忘爆笑補充一句「只要給他飯吃就可以倒掛一整天」，韓韶禧在旁聽了不但大笑還豎起大拇指來認同安普賢的「爆料」，朴熹洵也馬上接梗逗趣回：「只要給我飯吃我什麼都做！」展現大哥親切且幽默的一面。該劇一季8集Netflix熱播中。