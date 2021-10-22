農委會與南非農業暨土地改革及鄉村發展部21日以線上方式召開「第4屆台斐農林漁業聯合工作委員會會議」，雙方除分享「青農培力」、「一鄉一特產」及「土地改革訓練」等農業政策，並就農產品市場進入及藥用、球根花卉與果樹種原交流合作等議題，達成多項互惠互利的合作共識，同時也將持續深化農業技術與產業鏈結，以促進兩國農業發展。

台灣與南非於2013年簽署農業、林業及漁業合作協議，雙方持續透過召開會議，推動各項農漁業合作議題，並解決農產貿易問題與增進農業技術交流。

農委會指出，受到疫情影響，這一屆會議以視訊方式進行，南非為非洲重要農牧生產國，也是我國遠洋漁業重要據點之一，透過「台斐農林漁業聯合工作委員會」定期對話機制，除進一步加強雙方農業科技研發合作，強化兩國在農業創新科技應用與產業鏈結的合作關係外，同時也擴大雙邊生鮮蔬果、花卉、水產品及加工食品的貿易量值。農委會指出，這次會議除將有助於我國與南非持續深化農業合作與交流外，更有助於相關產業的鏈結，共同推動兩國農業發展，並促進我優質農產品與農業資材藉由南非進入非洲及歐洲市場。