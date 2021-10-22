頂級超市JASONS萬聖節搞鬼，推薦「賣萌系」異國零食，包含卡通萌、暗黑萌系列，都適合應景過節；10月30日、31日凡小朋友變裝到店搗蛋送搗蛋小禮。即日起外送可在foodpanda輸入「J個好」優惠碼，滿700元享7折優惠。

JASONS SORINI夾心牛奶巧克力網袋骷髏眼球，每袋100g，59元。（JASONS提供）

JASONS多款萬聖節「賣萌系」零食，包含卡通萌包裝，有不二家公仔棒棒糖及大千層派、嚕嚕米造型餅乾、彼得兔節慶糖果盒、蠟筆小新玉米餅、皮克斯及迪士尼卡通驚喜蛋；暗黑萌系零食則有眼珠及骷髏的巧克力、鬼手糖果袋、南瓜臉棉花糖等。