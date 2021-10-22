JASONS萬聖節搞鬼 「賣萌系」異國零食上架 19:292021/10/22 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 JASONS萬聖節搞鬼 「賣萌系」異國零食上架（JASONS提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頂級超市JASONS萬聖節搞鬼，推薦「賣萌系」異國零食，包含卡通萌、暗黑萌系列，都適合應景過節；10月30日、31日凡小朋友變裝到店搗蛋送搗蛋小禮。即日起外送可在foodpanda輸入「J個好」優惠碼，滿700元享7折優惠。 JASONS SORINI夾心牛奶巧克力網袋骷髏眼球，每袋100g，59元。（JASONS提供） JASONS多款萬聖節「賣萌系」零食，包含卡通萌包裝，有不二家公仔棒棒糖及大千層派、嚕嚕米造型餅乾、彼得兔節慶糖果盒、蠟筆小新玉米餅、皮克斯及迪士尼卡通驚喜蛋；暗黑萌系零食則有眼珠及骷髏的巧克力、鬼手糖果袋、南瓜臉棉花糖等。 JASONS伊華南瓜棉花糖萬聖節版，每包130g，129元。（JASONS提供） 萬聖節登場 變裝搞怪享優惠 保單也玩聯名款 國壽推NBA封面賣破6千張 #零食 #JASONS #萬聖節 #賣萌 #異國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何潤東不想再賣肉 轉拍商業片 04:102021/10/21 娛樂新聞 跨年卡位戰啟動 寒舍艾麗開賣煙火景觀房 11:422021/10/22 財經 萬聖節吹Cosplay風 家樂福搶攻採買商機 17:572021/10/22 財經 雲朗搶攻萬聖節住房 全台六館大玩魷魚遊戲 17:342021/10/22 財經 阿一鮑魚牛肉麵 餐廳變快煮麵 年賣17萬包 14:022021/10/22 生活 懶熊遇豹秒轉備戰模式 反被當空氣 不甘心反應萌翻 14:512021/10/22 萌寵 人妻網購衣服跟香腸評價給反稱「尺寸很剛好」 賣家回4字千人笑翻 00:202021/10/21 生活 台北市跨年煙火第一排 寒舍艾麗煙火景觀房開賣 09:092021/10/22 生活 對抗疫情！KKday商城上線 讓旅遊業者自己開店做品牌 18:582021/10/21 財經 首見河馬體驗搶先賣 六福旅遊集團線上旅展開跑 09:062021/10/21 生活 撿到豬鼻龜PO臉書賣1萬元 男遭判刑7月 12:202021/10/22 社會 生活熱門新聞 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 板橋女接種BNT連2天不適 驚現5症狀送醫不治 - 生活 養20年寵物龜失竊 尋獲時慘變下酒菜 - 生活 莫德納第2劑今10點起加開 這類人限6小時快搶 - 生活 桃園購物節11／5起跑 登錄發票抽千萬好宅 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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