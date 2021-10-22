連江縣政府今（22日）舉行舉行馬祖酒廠南竿二廠新建工程動土典禮。（連江縣政府提供）

連江縣政府今（22日）舉行馬祖酒廠南竿二廠新建工程動土典禮。（連江縣政府提供）

連江縣政府今（22日）舉行馬祖酒廠南竿二廠新建工程動土典禮。（連江縣政府提供）

連江縣政府今（22日）舉行馬祖酒廠南竿二廠新建工程動土典禮。（連江縣政府提供）

連江縣政府今（22日）舉行馬祖酒廠南竿二廠新建工程動土典禮，由縣長劉增應主持，含行政大樓總經費達16億餘元，預計於2024年完工啟用。劉增應強調，完工後可提升馬酒10倍產量、增加就業機會，讓馬祖酒廠邁入新的里程碑。

動土典禮今（22日）上午10時於福澳碼頭馬祖城鄉特色產業園區舉辦，在中正國中精彩的舞獅表演為典禮揭開序幕後，劉增應、議長張永江、副縣長王忠銘、副議長周瑞國、馬防部指揮官廖建興、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、馬祖酒廠董事長陳秀華、馬祖酒廠總經理劉九銘、南竿鄉長陳振國等人共同持香祝禱、執金鏟動土，祈求新建工程能夠順利完工。議員、村長及地方各界人士都到場觀禮。

劉增應指出，馬祖酒廠擴廠興建計畫投資16億元，這是影響馬祖深遠的重大產業投資計畫，也是最有價值的投資，計畫包括建置包括行政管理中心、酒廠廠本部、儲酒大樓及汙水處理廠。

新廠設立完成後，未來可生產馬祖高粱酒100至150萬公升，可有效增加地方財政收入，促進在地產業及觀光發展，也能增進各項民生福祉。這幾年馬祖高粱酒不僅打響品牌度，更積極拓展大陸市場，銷售業績持續穩定成長，相信未來在新廠和舊廠相互合作下，一定可以創造更輝煌的成果。

陳美伶表示，很高興能夠參與開工動土典禮，見證了馬祖未來長遠發展的重大建設，更看見了馬祖縣政團隊推動工程的執行效率，藉由有效統合及設計規劃，除了擴大酒廠產線去產製更優質酒品，亦結合馬祖觀光來發展。好的行政效率才是王道，好的效率才能帶動地方發展。

值得一提，馬祖酒廠南竿二廠新建工程基地位於福澳碼頭馬祖城鄉特色產業園區，新廠將邁向自動化、智慧化生產，提高馬祖酒廠產能、品質與效率，並逐步擴大現有產品線。規劃除了產區優化及存酒量大增外，更導入觀光工廠，設有博物館、展售區、試飲區、體驗區、咖啡店與文創商品區，滿足顧客不同需求，創造更好的體驗。而在擴廠效益助威下，未來將能造福周邊產業發展，上下游產業鏈均能受惠，並創造更多就業機會。

劉九銘表示，觀光工廠規劃將一步到位成為國內最新的觀光示範工廠，最大效益就是帶來人潮，發揮校外教學、宣傳展示及直接銷售等功能，並成為旅遊新亮點。觀光工廠不僅能吸引旅客參觀及選購，還能將馬祖各種產業商品一起帶進展售區，產生聚落效應，這也是歐美許多威士忌大廠企業永續經營的轉型方式。

劉九銘說，縣府團隊透過參觀大陸及台灣大型白酒廠中發現，工廠就是最佳展示間，經由製程介紹與實際觀摩，更容易贏得各體系經銷客戶訂單，是最佳展示產品實力考察點。目前消費者經營趨勢很大方面投入在消費者實際體驗的投資，觀光工廠正好滿足消費者對產品的正確認知，進而在心中形成價值及忠誠度，因此嶄新觀光工廠經營模式也是馬祖酒廠未來企業創新關鍵環節。

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