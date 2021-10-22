中央流行疫情指揮中心21日宣布，規畫第13輪開放AZ混打BNT，引發各界討論；對此，台北市長柯文哲更直言，22日開始打AZ，就說開放混打，「真的是整死大家」；北市副市長蔡炳坤指出，「混打」的消息出來後，從醫院端得知，有許多民眾打電話來詢問，是否可取消預約或更改預約。

北市聯合醫院統計，截至今日下午5點，花博AZ疫苗實際施打人數為6489人，與預約施打7998人相差1509人、將近2成的民眾沒來施打。

聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌表示，早上施打報到率蠻高有9成，但是下午報到率偏低，或許大家期盼能「混打」，這部分還要再做研究；蔡炳坤說，今天晚上還有3小時約3000人預約施打，但實際狀況還是要等到9點施打完畢才能做定論。

蔡炳坤說，其實過去接種AZ第一劑的人，就有在詢問是否能混打，難免有些人會想說再等幾天就可以「混打」，那就再等等，而原本要施打的人數為7千多人，僅施打6400多人，有點落差，但具體數目還是要等9點施打完畢再說。